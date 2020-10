Urbano Cairo taglia i compensi a La7: da Mentana a Floris e Giletti...

Tempi di crisi anche per la televisione a causa della pandemia di coronavirus. Soffre il mercato pubblicitario e non fa eccezione La7. Secondo Giuseppe Candela su Dagospia, Urbano Cairo ha deciso di tagliare i cachet delle "star" della rete.

Via al taglio ai compensi per tutti i volti di punta: da Enrico Mentana a Giovanni Floris, passando per Myrta Merlino, Massimo Giletti fino a Corrado Formigli e molti altri. "C'è chi l'ha presa bene e chi ha storto il naso", racconta il gossip.