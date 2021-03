WhatsApp, foto che si cancellano in automatico: in arrivo la nuova funzione

WhatsApp: a breve saranno introdotte le foto che si cancellano in automatico dopo un certo lasso di tempo

A quanti di voi è capitato di condividere la foto sbagliata su WhatsApp o di inviare uno scatto al profilo errato? Questo tipo di situazioni possono essere molto imbarazzanti ma nel prossimo futuro diventerà molto più semplice rimediare ai propri errori. Wabetainfo ha rivelato che l'app di messaggistica più popolare al mondo sta pensando di inserire una funzione per le foto che si cancellano in automatico dopo un lasso di tempo determinato. Tale servizio è concettualmente simile a quelli offerti da Snapchat, Instagram con le Stories e soprattutto Telegram.

WhatsApp, foto che si cancellano in automatico: come funziona

La nuova funzione di WhatsApp permetterebbe di attivare un timer associato alle foto che si condividono su gruppi e singole chat. Scaduto il tempo i contenuti vengono cancellati per sempre e non potranno più essere riutilizzati dal ricevente a meno che il mittente non decida di inviarli nuovamente. WhatsApp ha introdotto una funzione simile per i testi. A quanto pare però, almeno inizialmente, sarà comunque possibile effettuare uno screenshot della foto prima che sparisca.

WhatsApp: maggiore attenzione alla privacy

Le foto che si cancellano saranno implementate da WhatsApp per mettersi in pari con i concorrenti ma soprattutto per dimostrare la sua attenzione alla privacy dopo le polemiche sulle nuove regole per la condivisione di dati con Facebook. Le foto che si cancellano in automatico saranno utili in particolare nella lotta al revenge porn. Non è raro infatti che ex fidanzanti o amanti gelosi condividano sui social o siti porno le foto intime condivise dai rispettivi compagni per vendicarsi.