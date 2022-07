X Factor fa cancellare Italia's Got Talent: Comello oscurata dalla Angiolini

Palinsesti Sky, confermato il trio di chef di Master Chef. Tornano "Quelle brave ragazze" e Pechino Express

Sky presenta i palinsesti autunnali. L’emittente satellitare, con la frizzante conduzione di Alessio Viola e un medley della cantante Francesca Michielin, ha svelato alla stampa i piani per la prossima stagione. “Show inclusivi, spettacolari e contemporanei”, parola di Sky. In primis la rivoluzione di “X Factor”. La sedicesima edizione del talent show andrà in onda dal 15 settembre con le audizioni, in giuria Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico.

Alla conduzione Francesca Michielin. Assente invece dai palinsesti “Italia’s got talent”, come confermato da Antonella D’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia: “È un programma importante ma abbiamo preferito con Fremantle (la società che produce lo show, ndr) concentrarci su X Factor, l’anno prossimo non avremo una nuova stagione di Italia’s got talent”.

MasterChef Italia, confermati Barbieri, Locatelli e Cannavacciuolo

Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sono già pronti a giudicare i nuovi aspiranti cuochi di “MasterChef Italia” su SkyUno da dicembre. Ancora una volta tra mistery box, pressure test e invention test. Dopo aver superato la prova di fuoco del debutto, ci sarà il bis nel 2023 per “Pechino Express” con un cast e un percorso ancora da svelare ma con la riconferma alla conduzione di Costantino Della Gherardesca. Quest’ultimo, come riporta il Fatto Quotidiano, sarà impegnato già in autunno, precisamente dal 2 ottobre, con la nuova stagione di “Quattro Matrimoni”.

Seconda edizione in arrivo, sempre nel 2023, per “Quelle brave ragazze” con un nuovo viaggio per il trio formato da Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti (annunciata già da Mediaset come volto in esclusiva). A sorpresa il viaggio potrebbe prevedere un quarto passeggero. Alessandro Borghese tornerà ad occuparsi delle sfide tra i “4 Ristoranti” da novembre, da settembre Bruno Barbieri si occuperà di quelle tra “4 Hotel”, nel nuovo anno Cannavacciuolo inizierà il tour nelle “Cucine da incubo”.