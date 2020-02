A Monza apre il "Caffè Alzheimer", un luogo per i pazienti e i loro familiari

Korian, aderendo al progetto Dementia friendly del Comune di Monza e con il patrocinio di Confcommercio, presenta Caffè Alzheimer, un luogo sicuro e stimolante dedicato alle persone cognitivamente fragili e ai loro familiari - Appuntamento il 25 febbraio alle ore 17.00 presso la Residenza Sant’Andrea Korian

Consapevole delle difficoltà che i familiari dei pazienti affetti da demenza e Alzheimer affrontano quotidianamente, Il Comune di Monza, e in modo particolare l’Assessore ai Servizi Sociali Désirée Merlini, ha promosso il tavolo “Dementia friendly Community”, all’interno del progetto “Monza Family”.

La città di Monza, grazie alla sensibilità dell’assessorato, già negli scorsi anni ha intrapreso un percorso per diventare Città Amica delle persone con demenza coinvolgendo la comunità monzese - commercianti, farmacisti, medici, autisti di autobus, agenti di Polizia Locale, RSA e Centri diurni, ATS - nella gestione e nel supporto di persone che presentano disturbi cognitivi stimolando e organizzando iniziative nel territorio.

“In questo momento in cui gli interventi farmacologici non sono risolutivi, ci troviamo a riscoprire l'importantissimo valore terapeutico della Comunità, che attraverso le giuste modalità di relazione, diventa la vera cura. - dichiara Désirée Merlini, Assessore ai Servizi Sociali - Esperienze di questo tipo sono preziosissime per i soggetti affetti dalla patologia, per i loro cari, ma anche per tutti noi, grazie alla loro forte valenza educativa, poiché creano consapevolezza e coesione umana”.

Korian aderendo al tavolo ha deciso di offrire al territorio monzese, con supporto del Comune di Monza e il patrocinio di Confcommercio, un luogo di incontro e di sostegno: Caffè Alzheimer. Il progetto prende il via martedì 25 febbraio presso la Residenza Sant’Andrea Korian, ore 17.00 - via Crescitelli 1, Monza.

Il Caffè Alzheimer mira a combattere l’isolamento incoraggiando i contatti sociali, sia per il malato che per i caregiver, creando reti di solidarietà tra le famiglie dei malati di Alzheimer. Un luogo sicuro e stimolante dove le persone cognitivamente fragili e i loro familiari possano essere sostenuti ed ascoltati dai professionisti Korian.

Nel corso degli incontri verranno proposte attività specifiche dedicate a persone cognitivamente fragili:

-attività occupazionali;

-attività di stimolazione cognitiva;

-attività stimolazione sensoriale;

-trattamenti non farmacologici (ROT, Empathy BOX, Forma Cube, Memory Cards, Reminiscenza, ecc.);

-uscite sul territorio.



E attività specifiche dedicate ai familiari:

-gruppo di auto aiuto per condividere i propri vissuti e le proprie esperienze condotti da psicologa;

-incontri su tematiche particolari condotti da specialisti (disturbi del comportamento, comunicazione con il paziente demente, ausili per il domicilio, servizi di assistenza domiciliare, ecc.).

Le attività di Caffè Alzheimer si svolgeranno presso la RSA Sant’Andrea Korian con cadenza mensile il martedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:00, per un totale di 7 incontri (esclusi i mesi di luglio, agosto, dicembre). Il servizio è gratuito ed aperto ai residenti del Comune di Monza e Comuni limitrofi. Per maggiori informazioni sugli incontri: info.santandrea@korian - 039.248001.

“Come esperti di assistenza e cura delle persone anziane, siamo da sempre impegnati in progetti per il sostegno dei malati di Alzheimer e delle loro famiglie. L’apertura del Caffè Alzheimer, con il supporto del Comune di Monza, è un altro tassello del nostro impegno. - dichiara Anna Lucia Cassani, Direttore Gestionale della RSA Sant’Andrea - La nostra volontà è quella di rispondere ai bisogni del territorio e siamo sicuri che l’expertise di Korian nella cura degli anziani al servizio del Comune di Monza e dei Comuni limitrofi darà ottimi risultati”.