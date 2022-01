Dieta gruppo sanguigno, ecco l'app per organizzare al meglio i pasti

Dieta gruppo sanguigno, un'app aiuta a gestire i pasti e vi fornisce le ricette per piatti adatti al vostro specifico gruppo sanguigno

Molti italiani seguono la cosiddetta dieta gruppo sanguigno, che richiede un certo rigore nellì'organizzazione dei pasti. Per ogni gruppo sanguigno sono infatti consigliati piatti differenti. Per aiutarivi a seguire la dieta gruppo sanguigno è disponibile gratuitamente per Android e iOS un'app ad hoc.

App dieta gruppo sanguigno: i dettagli

L'app in questione si chiama Dieta Gruppo Sanguigno ed è stata sviluppata da Better Days srl. Una volta selezionato il proprio gruppo di riferimento (A, B, AB e 0) vi fornirà gli alimenti consigliati e quelli da evitare. L'app contiene anche un promemoria e una raccolta di ricette specifiche per il proprio gruppo sanguigno. E' anche possibile segnalarle di nuove e condividerle con gli altri utilizzatori dell'app. Dieta Gruppo Sanguigno integra anche un sistema di notifiche per fornire consigli quando ci si trova vicino a un punto di interesse come un supermercato per ricordavi, ad esempio, di acquistare gli alimenti che vi servono per la dieta.

Dieta gruppo sanguigno, cos'è e in cosa consiste

La dieta gruppo sanguigno è un regime alimentare ideato nel 1996 dal naturopata italo-americano Peter d'Adamo. Questa dieta si basa sul concetto che ci siano alimenti più adatti di altri a seconda del gruppo sanguigno a cui si appartiene (A, B, AB, 0). Secondo lo studioso sono le cosiddette lectine a provocare la maggior parte delle intolleranze alimentari. In Italia la dieta gruppo sanguigno più conosciuta è quella di Piero Mozzi. Al gruppo 0 viene consigliato di consumare soprattutto carne, pesce e uova mentre per il gruppo A sarebbero più consigliati legumi, ortaggi ed erbe. Infine, i gruppi B e AB dovrebbero evitare gli alimenti ricchi di glutine.

Vi ricordiamo però che prima di modificare il proprio regime alimentare è sempre consigliabile rivolgersi prima ad un esperto, nutrizionista o dietologo, in modo da avere la certezza di seguire una dieta sana, equilibrata e indicata per il proprio organismo.

