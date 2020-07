Bonus diabete 2020: come fare domanda per ottenere l'agevolazione Inps

Bonus diabete 2020 Inps: come fare domanda per ottenerlo

Il diabete mellito rientra tra le malattie di “alto interesse sociale”. Lo Stato ha previsto diverse agevolazioni fiscali e aiuti per chi ne soffre e per i loro familiari. In Italia i diabetici sono oltre 3,5 milioni e si stima che ben un milione di persone ne siano affette senza saperlo.

Ecco in che cosa consiste il bonus diabete e come ottenere le agevolazioni Inps.

Bonus diabete 2020: chi ne ha diritto

Può beneficiare del bonus diabete chi è:

affetto da diabete mellito di tipo 1 e 2, con complicanze micro-macroangiopatiche e manifestazioni cliniche di medio grado e ha per questo un’invalidità tra il 41% e il 50%

insulino-dipendente, con un mediocre controllo metabolico e un’iperlipidemia, come riporta quifinanza, ovvero con un aumento dei livelli di uno o più grassi nel sangue o con crisi ipoglicemiche frequenti, non trattabili con le normali terapie, corrispondenti a un’invalidità valutata tra il 51% e il 60%

soffre di complicanze del diabete, fra cui la nefropatia, la retinopatia proliferante e la maculopatia, considerate invalidanti nella misura tra il 91% e il 100%

Bonus diabete 2020 e agevolazioni Inps

L’assegno per l’indennità di accompagnamento è esente da Irpef. I malati di diabete hanno diritto anche a:

esenzione del ticket sanitario per tutto ciò che concerne la malattia

iscrizione alle categorie protette in caso di invalidità superiore al 46%, se lavoratori dipendenti

pensione per inabilità alle mansioni, se dipendenti pubblici

pensione di invalidità, quando la malattia è talmente avanzata da compromettere una normale quotidianità

diritto alla pensione anticipata, quando il livello di invalidità è molto elevato e con limitazioni legate all’età e ai contributi versati: pensione di vecchiaia anticipata a 55 anni e 7 mesi di età per le donne e 60 anni e 7 mesi per gli uomini, solo se con invalidità pari o maggiore all’80% e con almeno 20 anni di versamenti contributivi.

agevolazioni fiscali anche per l’acquisto di strumenti tecnologici quali pc, tv via satellite o accesso alla banda larga, per diabetici considerati disabili con un elevato livello di invalidità

maggiorazione di 2 mesi di contributi figurativi per ogni anno di servizio, se l’invalidità riconosciuta è tra il 74% e l’80%

in alcune Regioni, Iva al 4% sull’acquisto dell’auto ed esenzione del pagamento del bollo

in caso di invalidità, detrazione fiscale pari al 19% sulle spese di acquisto o di adattamento di un’auto. Questa agevolazione può spettare anche ai familiari

agevolazioni previste dalla Legge 104/92 (assegni, permessi e altri vantaggi per l’assistenza alle persone con diabete.

Bonus diabete: come fare domanda

Per ottenere il bonus diabete è necessario dimostrare una invalidità collegata alla malattia. Occorre dunque richiedere il riconoscimento di invalidità per il diabete recandosi dal proprio medico al fine di ottenere un certificato che accerti la patologia. Il medico invierà all’Inps la documentazione. Una apposita commissione medica valuterà lo stato del paziente tramite una visita e controllerà i requisiti per capire se accogliere o meno la domanda. Al termine della valutazione, l'Inps invierà una certificazione indicante la percentuale di invalidità ufficialmente certificata.

Si possono ottenere inforazioni da: