Come capire se la mascherina protegge o va cambiata, in 1 secondo. VIDEO

La tua mascherina protegge davvero dal Coronavirus? Come capirlo in un secondo

In commercio esistono tante tipologie di mascherine. Durante l’epidemia molte persone hanno iniziato anche a produrle in casa, ma proteggono davvero? Per capire se la mascherina che abbiamo a disposizione funziona o no c'è un metodo semplicissimo. Lo ha spiegato un pompiere argentino in un video in cui viene simulato uno starnuto tramite uno spray deodorante. Dal filmato emerge che molti dispositivi di protezione, in particolare quelli a produzione domestica, non sono efficaci.

Come capire se la mascherina protegge davvero con uno spray. VIDEO

Per valutare il livello di protezione di una mascherina è sufficiente uno spray deodorante. Se le goccioline trapassano il tessuto vuol dire che la mascherina non protegge.