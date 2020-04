Coronavirus sulle superfici: i consigli degli esperti su come disinfettarle

Ecco come pulire casa e ufficio per il Coronavirus

Coronavirus sulle superfici: gli esperti dell'Humanitas svelano quanto il covid-19 resista sugli oggetti e come disinfettarli correttamente

La principale forma di trasmissione del Coronavirus sono le goccioline di saliva che regolarmente espelliamo ogni volta che parliamo, starnutiamo e tossiamo (ecco gli ultimi numeri su contagi e morti). Per questo è importante mantenere la distanza di sicurezza di un metro l'uno dall'altro e indossare la mascherina per le persone infette (ecco quando e quali mascherine utilizzare). Come altri virus, però, anche il Covid-19 rimane attivo al di fuori dell'organismo e prolifera su materiali, tessuti e superfici (ecco quali sono più a rischio).

La dottoressa Elena Azzolini, medico della direzione sanitaria di Humanitas, ha dato alcuni consigli su come disinfettare correttamente le superfici e gli oggetti insospettabili che possono favorire il contagio da Coronavirus.

Coronavirus, come si trasmette: il "contatto stretto"

Le gocciolone di saliva quando una persona starnutisce possono non entrare in contatto con un altra persona ma possono anche depositarsi sulle superficie intorno o per terra. Le gocce possono anche restare sospese in aria per poco tempo e percorrere generalmente brevi distanze (ecco gli ultimi dati al riguardo). Per questo bisogna stare a casa. Centri commerciali e supermercati sono i luoghi in cui il contagio da Coronavirus è più facile (ecco come comportarsi correttamente quando si fa la spesa).

Coronavirus, quanto resiste sulle superfici?

Il Coronavirus su oggetti come le maniglie delle porte può rimanere attivo per diverso tempo e contagiare altre persone. La dottoressa Azzolini riporta i risultati di diversi studi dell'argomento sottolineando che ad oggi sappiamo molto poco ma che ci sono comunque delle precuazioni da prendere. Le superficie più a rischio sono:

Maniglie delle porte

Telefoni ( ecco come disinfettarlo correttamente )

) Tastiere

Pulsantiere degli ascensori

Sostegni per aggrapparsi sui mezzi pubblici

Un articolo pubblicato sulla rivista scientifica afferma che il Coronavirus sopravvive tempi diversi a seconda del materiale su cui si deposita. Le caratteristiche di quest'ultimo, come ad esempio grado di porosità, aumentano o diminuiscono la possibilità di contagio. Ecco i tempi di resistenza del Coronavirus a seconda del materiale:

Plastica: fino a 72 ore

Acciaio: fino a 72 ore

Carta e cartone: fino a 24 ore

Rame: fino a 4 ore

Il rischio diminuisce notevolmente con il passare delle ore, ma non si annulla se non dopo qualche giorno.

Coronavirus sulle superfici: come disinfettarle correttamente

La dottoressa Azzolini sottolinea che i disinfettanti hanno il potere di ridurre al minimo o anche azzerare la possibilità di contagio da Coronavirus sulle superfici. Per questo si consiglia l'utilizzo di prodotti che contengano almeno il 75% di alcol l'1% di cloro, come ad esempio la candeggina. Lavare spesso e bene le mani è sempre un consiglio valido per ridurre il rischio (ecco come farlo correttamente).