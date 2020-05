Coronavirus, nuovi strani sintomi preoccupano i medici

Coronavirus, nuovi inspiegabili sintomi allarmano i medici

Febbre, tosse e problemi respiratori sono i principali sintomi del Coronavirus. Accanto a questi ve ne sono altri meno frequenti, ma comunque noti, come mal di testa, brividi, congiuntivite, perdita di gusto e olfatto, diarrea, nausea, etc...

Ora emergono nuovi sintomi, che i medici non conoscevano prima. Il Covid-19 può manifestarsi anche con dei segnali sulla pelle, anche in assenza di altri problemi. A rivelarlo è uno studio del British Journal of Medicine che parla di sintomi insoliti fra i quali lesioni rosso-viola, eruzioni cutanee, eruzioni maculo-papulari, lesioni da orticaria e geloni.

Gli esperti hanno osservato nel 19% dei casi lesioni rosso-viola simili a geloni. Hanno spiegato che questi sintomi durerebbero 12,7 giorni in media. Sarebbero associati a forme lievi della malattia e sarebbero più comuni nei pazienti giovani.

Nel 9% dei casi sono state rilevate invece eruzioni cutanee. Questi sintomi si manifesterebbero principalmente in pazienti di mezza età e sono state osservate in caso di malattia di gravità intermedia. Durerebbero in media 10,4 giorni.

Nel 19% dei casi sono state osservate lesioni da orticaria di durata media di 6,8 giorni. Nel 47% dei pazienti sono state riscontrate eruzioni maculo-papulari intorno ai follicoli piliferi. Questo sintomi si sarebbe manifestate però solo su pazienti gravi.

Tra i segnali del Coronavirus sulla pelle vi sono poi i geloni. Di recente si è parlato molto di questo sintomo che si presenterebbe soprattutto in bambini e adolescenti. Non c’è ancora uno studio che dimostri con certezza un’associazione tra questi sintomi e il Covid-19. I test sierologici, dai quali risulterà se le persone che non hanno mai fatto il tampone hanno avuto il virus, potranno far capire se i sintomi si sono manifestati nel momento dell’infezione.

Coronavirus, tutti i sintomi: da quelli più comuni e diffusi a quelli più rari

Il coronavirus può manifestarsi con diversi sintomi.

Tra i principali vi sono:

febbre sopra i 37,5 (che spesso fa fatica a scendere)

tosse secca, insistente, stizzosa e senza catarro

difficoltà respiratorie, respiro corto

La malattia può manifestarsi con altri campanelli d’allarme:

affaticamento

mal di gola

mal di testa

brividi

produzione di espettorato

congestione nasale

congestione congiuntivale

tosse con sangue

mialgia o artralgia

diarrea

nausea o vomito

Coronavirus, sintomi respiratori: “Fame d’aria, affanno, aumento della frequenza cardiaca”

“Il range di sintomatologia dei sintomi influenzali comprende sintomi respiratori come naso che cola o mal di gola, sintomi sistemici come dolori e, infine, febbre” ha spiegato Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano, parlando dei campanelli d’allarme dell’influenza stagionale.

“Nel caso di Covid-19 - ha proseguito il medico - può accadere che dopo una fase iniziale del tutto analoga, compaia una sindrome respiratoria molto forte legata alla polmonite interstiziale bilaterale”. L’esperto ha poi specificato quali sono i sintomi respiratori dovuti al coronavirus. “I sintomi sono la fame d’aria (dispnea), l’affanno e l’aumento della frequenza cardiaca”.

Talvolta, le persone che sviluppano questi sintomi, "presentano condizioni cliniche tali da richiedere il ricovero in terapia intensiva con necessità di assistenza ventilatoria per svariati giorni, al fine di sostenere la capacità di respirare” .

Coronavirus, sintomi: attenzione ai disturbi agli occhi

Il Covid-19 si presenta generalmente con febbre, tosse e difficoltà respiratorie. La malattia può però manifestarsi anche con altri campanelli d’allarme costituiti da perdita di olfatto e gusto. Talvolta il virus provoca anche disturbi agli occhi. Ecco di cosa si tratta.

Coronavirus, occhi rossi e congiuntivite

Secondo gli scienziati si possono annoverare tra i sintomi del Covid-19 anche disturbi agli occhi. Fra questi in particolare l'infiammazione della congiuntiva dei bulbi oculari. Tre ricerche condotte su pazienti cinesi positivi hanno rilevato che diversi pazienti avevano congiuntivite e occhi rossi. Il virus Sars-Cov-2 era inoltre presente nelle secrezioni degli occhi stessi. Alcuni esperti ritengono che il contagio possa per questo avvenire anche tramite le lacrime.

Per ora l’Oms non ha ancora menzionato, fra i sintomi del Coronavirus, la perdita dell’olfatto né la congiuntivite. Tuttavia gli esperti propendono per questa tesi, anche se tali segnali si presenterebbero solo in casi rari e solitamente gravi.

Coronavirus, due sintomi da non sottovalutare: la perdita dell'olfatto e del gusto

Hendrik Streeck, virologo di Bonn che segue le analisi nella cittadina del Land Nordreno-Vestfalia, Heinsberg, dove per ora si concentra un focolaio in Germania, ha riscontrato due sintomi particolari in due terzi dei pazienti risultati positivi al coronavirus, come riporta il Corriere della Sera. Si tratta della perdita del gusto e dell’olfatto.

“Di quasi tutte le persone infette che abbiamo intervistato (circa un centinaio), almeno i due terzi hanno riferito di aver perso il senso dell’olfatto e del gusto per più giorni. Questa assenza è così forte che una madre non è stata in grado di percepire l’odore del pannolino sporco del suo bambino. Altri non sentivano più l’odore del loro shampoo e il cibo iniziava a non sapere più di nulla. Non possiamo ancora dire esattamente quando compaiono questi sintomi, ma insorgono subito dopo l’infezione”.

Coronavirus, tra i sintomi la diarrea: riscontrata nel 30% delle persone infette

Tra i campanelli d’allarme vi sarebbe anche la diarrea, riscontrata nel 30% dei pazienti.

“Il tratto gastrointestinale possa essere attaccato anche se non lo sappiamo con certezza. Quello che sappiamo è che il virus penetra nella sua cellula ospite attraverso il recettore ACE-2: molte cellule tissutali hanno questo recettore e quindi potrebbero essere attaccate” spiega l’esperto.

I segnali annunciati dal virologo tedesco Hendrik Streeck sono stati confermati dall’ infettivologo dell'Università degli Studi di Milano e primario di Malattie infettive dell'Ospedale Sacco, Massimo Galli.

“Nei nostri pazienti vediamo frequentemente i sintomi dell’anosmia (alterazione dell’olfatto, ndr) e della disgeusia (alterazione del gusto, ndr), anche nei casi lievi e moderati. Non sono ancora disponibili dati di osservazione scientifica su questo aspetto, sto parlando di osservazioni personali e del mio team. La perdita di gusto e olfatto può comparire anche in altre infezioni delle vie respiratorie, ma nella Covid-19 sembrerebbe più frequente e grave”.