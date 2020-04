Coronavirus, rischi per la fertilità di coppia: lo studio

AndroSalute Domani fornisce una prima stima sulla base dell’analisi dei primi risultati delle ricerche.



Diverse notizie e voci rimbalzate sulle principali testate nazionali e amplificate dai social media hanno iniziato a mettere in relazione il coronavirus alla base della pandemia Covid-19 e le misure sanitarie e socio-economiche attivate per combatterlo, con la sfera della sessualità e della fertilità di coppia. AndroSalute Domani, associazione di promozione sociale che si occupa di divulgazione e prevenzione delle patologie andrologiche e urologiche in ogni fascia d’età, dall’adolescenza alla terza età, ha effettuato un’analisi dello stato della ricerca e delle risposte anche tecnologiche sull’argomento. Il comitato scientifico di AndroSalute è composto dai medici specialisti e ricercatori Fabrizio Scroppo, Mauro Silvani e Alessandro Zucchi. Mauro Silvani è il presidente e cofondatore dell’Associazione.

Il lavoro del Dr. Shastri, dell’Albert Einstein College of Medicine NY, ha già avuto una diffusione virale anche se non ancora revisionato dalla comunità scientifica (peer review). Secondo la ricerca il Covid-19 troverebbe un habitat favorevole nei testicoli dove si lega a particolari recettori denominati ACE-2. L’ipotesi è plausibile ed è supportata da altri studi, tra i quali quello di un gruppo di ricercatori cinesi che, oltre a identificare i testicoli come target del virus, hanno segnalato che il Covid-19 causerebbe anche danni alla funzione endocrina del testicolo, vale a dire la produzione di testosterone.

Si tratta di report non ancora validati e ad oggi non esiste alcuna prova scientificamente comunicata e validata della presenza del Covid-19 nel liquido seminale, ma questo è stato sufficiente a generare apprensione nelle coppie in cerca di una gravidanza per il timore che il coronavirus possa ridurre la fertilità del maschio. Per certo, un aumento della temperatura corporea nei soggetti sintomatici è in grado di ridurre marcatamente la qualità del liquido seminale, ma in modo transitorio, per un periodo di circa tre mesi.

Nonostante questa sia l’unica evidenza disponibile relativamente all’impatto del virus sulla fertilità maschile, è scattato negli Stati Uniti l’acquisto di kit per la crioconservazione dello sperma a domicilio. Lo ha rivelato Heather Kilpatrick, direttore operativo di AlphaCord/CryoChoice, una compagnia americana che si occupa di tutti i processi relativi alla crioconservazione del seme, dalla raccolta domiciliare, al trasporto e allo stoccaggio in contenitori criogenici, riportando un incremento delle vendite del 20% nelle ultime settimane (www.thedailybeast.com/coronavirus).

“In Italia – fa notare il dott. Fabrizio Scroppo di AndroSalute Domani – un servizio analogo è inesistente e i pazienti hanno un comprensibile timore a recarsi in Ospedale per una procedura non essenziale quale la raccolta del liquido seminale, con un drastico calo segnalato da alcuni operatori per tali prestazioni sanitarie”. Inoltre, ad oggi, le procedure di procreazione medicalmente assistita (PMA) sono state sospese in assenza di dati inerenti a un eventuale impatto del Covid-19 sullo sviluppo embrionario e sulle gravidanze. Le notizie a riguardo sono però incoraggianti, in quanto la trasmissione verticale dell’infezione sembra esclusa, ad eccezione di un solo caso riportato in Valle D’Aosta, e l’unica conseguenza sembra essere l’incremento dei parti cesarei pre-termine.



Rimane il fatto che i tempi di attesa per le donne in attesa della PMA, spesso vicine ai 40 anni, si dilatano ulteriormente, con un inevitabile decremento dei tassi di successo delle tecniche impiegate e ulteriore aggravio di costi economici e sociali.