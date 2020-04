Coronavirus, uno starnuto può contagiare fino a 8 metri di distanza

Il Coronavirus si trasmette con le goccioline: uno starnuto può contagiare fino a 8 metri di distanza - CORONAVIRUS NEWS

Gli esperti hanno più volte affermato che il coronavirus si trasmette tramite le goccioline di saliva. Per questo motivo è necessario mantenere una distanza di sicurezza dalle persone e non bisogna mai toccare occhi, naso e bocca con le mani contaminate.

La distanza raccomandata dall’esplosione dell’epidemia è sempre stata quella di un metro o un metro e mezzo. Diversi esperti hanno suggerito di stare lontano dagli altri almeno due metri. Una ricerca cinese ha poi parlato di 4 metri. Ora emerge un’altra realtà. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Jama e riportato dal Corriere.it, uno starnuto sarebbe in grado di contagiare fino ad 8 metri.

Coronavirus, starnuti e tosse creano una nuvola di gas: per questo le goccioline presenti all’interno possono percorrere 8 metri

Con la tosse e con gli starnuti, in particolare quelli vigorosi, le goccioline che trasportano il virus possono percorrere 8 metri. La distanza è favorita dalla spinta data dalla nuvola di gas che si crea. Lo starnuto e la tosse non creano infatti solo goccioline a corto raggio. Molte di queste sono contenute in una specie di soffio che, trasportandole, le fa arrivare molto lontano. Inoltre l’ambiente che si crea nella nuvola consente ai droplet di non evaporare per un tempo superiore a quello che si registrerebbe se le goccioline fossero isolate. All’interno della nube le goccioline hanno una spinta maggiore e possono trasportare il virus più lontano.

La distanza raggiungibile dipende dalle caratteristiche del paziente (ci sono persone che starnutiscono con molta energia), dalla temperatura, dalla umidità. Secondo lo studio, nella media il coronavirus all’interno della nuvola creata da uno starnuto potrebbe percorrere 7-8 metri.