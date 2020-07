Dieta dimagrante: 5 errori banali che non fanno perdere peso. DIETA NEWS

La dieta non è efficace se fai questi 5 errori.

Dieta dimagrante: errori comuni che non fanno perdere peso

Esistono diete di ogni tipo, alcune sono efficaci, altre meno, altre ancora fanno riprendere tutti i chili persi dopo poco tempo. Se ti affidi ad una valida dieta per dimagrire, non devi dimenticarti di seguire alcuni semplici consigli. Molte persone fanno sacrifici senza ottenere i risultati sperati. Questo perché vengono commessi alcuni errori, talvolta inconsapevolmente.

Ecco un elenco di semplici accorgimenti da seguire, per rendere efficace una dieta dimagrante.

Per dimagrire non bisogna saltare i pasti

Saltare i pasti, in particolar modo la colazione, è una pessima abitudine. Tutte le diete prevedono almeno 5 pasti giornalieri suddivisi in: colazione, spuntino mattutino, pranzo, spuntino pomeridiano, cena. Spezzare la mattinata e il pomeriggio con una merendina consente di riattivareil metabolismo e di non arrivare troppo affamati ai pasti principali.

Dieta dimagrante: evitare condimenti eccessivi

In ogni dieta bisogna fare attenzione ai condimenti. Questi vanno usati con moderazione. È inutile pranzare o cenare con un'insalata se questa viene riempita di verdure sott’olio, sottaceti, salse e altri condimenti troppo grassi.

Le diete devono essere equilibrate e contenere pochi condimenti. Per le dosi corrette è sempre bene affidarsi agli esperti.

Dieta: attenzione ai cibi light

Esistono in commercio cibi light che ingannano. Molte persone li consumano in quantità maggiori considerandoli più leggeri rispetto alla versione normale. In realtà questi alimenti contengono comunque calorie, perciò bisogna fare attenzione a quante se ne assumono.

Dieta per dimagrire: non è necessario eliminare completamente i carboidrati

C’è chi ritiene che per dimagrire sia sufficiente rinunciare ai carboidrati. C’è anche chi pensa che bisognerebbe evitarli la sera. Si tratta di convinzioni errate. Ciò che conta è la quantità di calorie introdotte nell’organismo durante il giorno, ma la dieta può essere assolutamente varia.

Dieta dimagrante: moderazione

Ciò che conta nelle diete è la moderazione, non bisogna mai esagerare, né in eccesso nè in difetto. È inoltre sempre opportuno rivolgersi ad uno specialista per capire quali alimenti introdurre nella proprio regime alimentare e in quale quantità.