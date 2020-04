Esercizi da fare in casa in per mantenersi in forma: allenamento da 28 minuti - VIDEO

Fare esercizio fisico consente non solo di mantenersi in forma, ma anche di sfogarsi. In questo periodo di isolamento, anche se le palestre sono chiuse e non si può uscire se non per ragioni urgenti e serie, non bisogna rinunciare all’allenamento. Esistono moltissimi esercizi da fare in casa. Sono molto efficaci e consentono di dimagrire, di mentenere la linea, di tonificarsi e rilassarsi.

Come allenarsi a casa: tutorial di 28 minuti con esercizi per tutto il corpo

Su YouTube esistono moltissimi tutorial sia per le persone non allenate sia per gli sportivi che non vogliono perdere la forma raggiunta. Eseguire attività fisica in casa è molto semplice e non servono attrezzi.

Di seguito ti proponiamo un video con esercizi molto semplici, che fanno bruciare grassi e tonificano tutto il corpo. L’allenamento dura 28 minuti, favorisce la circolazione e consente di eliminare lo stress.