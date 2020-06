Fondi di caffè prevengono ictus, diabete e obesità: come usarli in cucina

Fondi di caffè prevengono ictus, diabete e altre malattie: come usarli in cucina

I fondi del caffè hanno ottime proprietà benefiche. Aiutano a prevenire il diabete, l’obesità e alcune malattie cardiache. A rivelarlo è una ricerca condotta nella University of Southern Queensland, in Australia. Lo studio, pubblicato sulla rivista di scienza biomedica Usa FASEB e guidata dal professor Lindsay Brown, è durato sette anni nel corso dei quali sono stati scoperti incredibili benefici per la salute.

La ricerca si basa su test effettuati su topi maschi, alimentati con una dieta ad alti contenuti di carboidrati e di grassi per quattro mesi. Negli ultimi due mesi è stato aggiunto al regime alimentare un 5% di fondi di caffè.

“I topi hanno ingerito grandi quantità di fruttosio, di latte condensato e di grassi saturi e di conseguenza sono diventati obesi – spiega il professor Brown nelle conclusioni dello studio - hanno contratto alterata tolleranza al glucosio e danni cardiovascolari ed epatici - tutte condizioni che si verificano anche sugli umani”. “Quando abbiamo somministrato i fondi di caffè – continua l’esperto - dopo otto settimane abbiamo visto tornare la pressione sanguigna al normale e il miglioramento della steatosi epatica. Abbiamo anche esaminato i batteri intestinali correlandoli alla riduzione in obesità e al miglioramento nella tolleranza al glucosio e nella pressione sanguigna sistolica". In attesa del via libera alla sperimentazione sull'uomo, Brown ha iniziato il test su se stesso.

Come usare i fondi del caffè in cucina

Il professore raccomanda di asciugare i fondi di caffè in forno a una temperatura di 60 gradi, per una o due ore. Suggerisce poi di aggiungerli all'impasto del pane o dei dolci. "Non si noteranno cambiamenti immediati – precisa l’esperto - ma è probabile col tempo una riduzione dell'obesità e un miglioramento dell'ipertensione sanguigna".