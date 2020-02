Linfoma: Kite presenta i dati degli studi clinici Zuma-1 e Zuma-2

E' in svolgimento a Napoli il convegno “Novità dal Meeting della Società Americana di Ematologia”, che vede riuniti i principali ematologi italiani per l’analisi dei dati più interessanti presentati nel corso dell’ultimo congresso annuale dell’ASH, che si è tenuto ad Orlando a dicembre.

Oggi si è discusso di terapie CAR-T e Kite, azienda del Gruppo Gilead, ha annunciato i dati relativi agli studi clinici Zuma-1 e Zuma-2

I dati dello studio registrativo ZUMA-1, relativi al trattamento CAR-T con axicabtagene ciloleucel, hanno

dimostrato che circa la metà (n = 47/101; 47%) dei pazienti con linfoma a grandi cellule B recidivante/refrattario presenta una sopravvivenza a tre anni dal trattamento.



A un follow-up minimo di oltre tre anni dopo una singola infusione di axicabtagene ciloleucel (follow-up

mediano di 39,1 mesi), circa la metà (n = 47/101; 47%) dei pazienti con linfoma a grandi cellule B recidivante/refrattario arruolati nelle coorti di fase II dello studio clinico registrativo ZUMA-1 era ancora

viva; la sopravvivenza globale (OS, overall survival) mediana è stata di 25,8 mesi. Questi dati aggiornati

sulla sopravvivenza a tre anni sono stati presentati come parte di un’analisi dello studio ZUMA-1 che ha

valutato il meccanismo del fallimento del trattamento secondario in seguito al trattamento con

axicabtagene ciloleucel (abstract n. 203). 1



“Con circa la metà dei pazienti con linfoma a grandi cellule B recidivante/refrattario arruolati nel nostro

studio registrativo ancora in vita tre anni dopo il trattamento con axicabtagene ciloleucel, stiamo per

raggiungere il nostro obiettivo, ossia offrire una terapia potenzialmente salvavita per molti pazienti che

in precedenza disponevano di opzioni terapeutiche limitate e che – prima dell’introduzione della terapia

con recettore antigenico chimerico delle cellule T (CAR-T, Chimeric Antigen Receptor T-cell) –

dovevano affrontare una prognosi sfavorevole: questo sostanzia ulteriormente la nostra attuale

leadership nelle terapie cellulari, nonché il nostro impegno nella cura dei pazienti”, ha affermato Christi

Shaw, Amministratore Delegato di Kite.



Il 23 agosto 2018 axicabtagene ciloleucel ha ricevuto l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio

(AIC) europea per il trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B recidivante o

refrattario e con linfoma primitivo del mediastino a grandi cellule B dopo due o più linee di terapia

sistemica.



Al Congresso ASH sono stati presentati anche i risultati aggiornati di uno studio separato sulla gestione

della sicurezza (ZUMA-1 Cohort 4) (abstract n. 243). In questa analisi, i pazienti con linfoma a grandi

cellule B recidivante o refrattario trattati con axicabtagene ciloleucel hanno ricevuto un precoce intervento con steroidi non appena subivano eventi neurologici di grado 1 o CRS (cytokine release syndrome, sindrome da rilascio di citochine) di grado 1, quando non erano stati osservati miglioramenti dopo tre giorni di terapia di supporto. Inoltre, i pazienti erano autorizzati a ricevere una chemioterapia “di ponte” (bridging) opzionale prima dell’infusione con axicabtagene ciloleucel.



Nel corso dell’analisi, 41 pazienti hanno ricevuto axicabtagene ciloleucel, con un follow-up mediano di

8,7 mesi; il 73% dei pazienti ha ricevuto corticosteroidi e il 76% ha ricevuto tocilizumab. L’uso precoce

di steroidi è sembrato diminuire le percentuali di pazienti con CRS di grado ≥3 (2%) e con eventi

neurologici (17%), ciascuna delle quali era numericamente inferiore ai tassi nelle coorti registrative di

ZUMA-1 (13% con CRS grado ≥3; 31% con eventi neurologici di grado ≥3). Inoltre, nello studio ZUMA-

1 Cohort 4 non si sono verificati eventi neurologici o CRS di grado 4 o 5 né eventi avversi di grado 5

correlati ad axicabtagene ciloleucel.



Il tasso di risposta obiettiva valutato dallo sperimentatore nello studio ZUMA-1 Cohort 4 è stato del 73%,

con il 51% dei pazienti che ha ottenuto una risposta completa. Il follow-up mediano è stato di 8,9 mesi. Il

54% dei pazienti in questa coorte ha mantenuto una risposta continua per almeno sei mesi di follow-up

dopo l’infusione con axicabtagene ciloleucel. La OS mediana nello studio ZUMA-1 Cohort 4 non è stata

raggiunta.



“I risultati dello studio ZUMA-1 Cohort 4 dimostrano che l’intervento precoce con steroidi ha il

potenziale per ridurre il tasso di CRS grave e di eventi neurologici gravi, mentre sembra mantenere per

axicabtagene ciloleucel un’efficacia comparabile a quella delle coorti dello studio registrativo ZUMA-1”,

ha dichiarato Max S. Topp, MD, sperimentatore dello studio ZUMA-1 Cohort 4, Professore di Ematologia

e Responsabile del Dipartimento di Ematologia dell’Ospedale Universitario di Wuerzburg (Germania). “I

dati di questa coorte suggeriscono che questo approccio basato su un precoce uso di steroidi potrebbe

migliorare il profilo rischi/benefici di axicabtagene ciloleucel”.

Kite ha presenato anche i risultati di ZUMA-2 studio clinico di fase II, multicentrico, a braccio singolo, condotto in aperto con KTE-X19 – una terapia sperimentale con recettore antigenico chimerico delle cellule T (CAR-T, Chimeric Antigen Receptor T-cell) – in pazienti adulti con linfoma mantellare (MCL, mantle cell lymphoma).

Dopo una singola infusione di KTE-X19, la migliore risposta obiettiva identificata da revisione centrale radiologica indipendente (n = 60 valutabili per analisi di efficacia) è stata del 93%, e il 67% dei pazienti ha raggiunto una risposta completa. Anche questi risultati sono stati presentati oggi al 61° Congresso Annuale della American Society of Hematology (ASH), in corso a Orlando.



“Esiste una sentita necessità di nuove opzioni terapeutiche per i pazienti con MCL, in particolare quelli in cui la malattia è progredita nonostante diverse linee di trattamento precedenti”, ha affermato Michael Wang, MD, Lead Investigator dello studio clinico ZUMA-2 e Professore presso il Department of Lymphoma and Myeloma, Division of Cancer Medicine dell’MD Anderson Cancer Center (University of Texas). “I tassi di risposta osservati supportano il potenziale di KTE-X19 come prima terapia cellulare per le persone affette da MCL”.

Con un follow-up mediano di 12,3 mesi (range: da 7,0 a 32,3 mesi) al momento del cut-off dei dati, il 57% dei pazienti ha mantenuto una risposta continua. Dei primi 28 pazienti trattati (follow-up minimo di 24 mesi), il 43% era ancora in vita ed è rimasto in remissione continua senza alcuna terapia aggiuntiva. Le stime di sopravvivenza libera da progressione (PFS, progression-free survival) e di sopravvivenza globale (OS, overall survival) a 12 mesi sono state rispettivamente del 61% e dell’83%. La durata mediana della risposta, la PFS e la OS non sono state ancora raggiunte.

Tra i 68 pazienti valutabili per la sicurezza, sono stati osservati sindrome da rilascio di citochine (CRS, cytokine release syndrome) ed eventi neurologici rispettivamente nel 91% e nel 63% dei soggetti. CRS ed eventi neurologici di grado 3 o superiore sono stati osservati rispettivamente nel 15% e nel 31% dei pazienti. Non si sono verificati né CRS né eventi neurologici di grado 5.

“I risultati odierni rappresentano un traguardo significativo per Kite e per la comunità MCL”, ha commentato Christi Shaw, Amministratore delegato di Kite. “Grazie a KTE-X19, la nostra seconda terapia CAR-T, nonché la prima in assoluto per i pazienti con MCL recidivante o refrattario, abbiamo l’opportunità di mantenere il nostro impegno di leader nell’ambito dello sviluppo delle terapie cellulari. Il prossimo passo sarà la presentazione della domanda di registrazione per KTE-X19 alla FDA, all’EMA e alle altre Autorità Regolatorie, per rendere la terapia disponibile ai pazienti il ​​più rapidamente possibile”.



Sulla base dei risultati della sperimentazione clinica di KTE-X19, Kite prevede di poter presentare una

Biologic License Application (BLA, domanda di licenza per farmaco biologico) alla US Food and Drug

Administration (FDA) entro la fine di quest’anno, e una domanda di Autorizzazione all’Immissione in

Commercio (AIC) alla European Medicines Agency (EMA) entro il primo trimestre del 2020. In base ai

dati intermedi dello studio clinico ZUMA-2, KTE-X19 nel MCL recidivante o refrattario ha ottenuto dalla

FDA la designazione di “Breakthrough Therapy” (BTD) e dall’EMA l’accesso al regime Priority

Medicines (PRIME).

KTE-X19 è un prodotto sperimentale e non è stato ancora approvato in alcuna parte del mondo. La sua

efficacia e sicurezza non sono state stabilite. Maggiori informazioni sugli studi clinici con KTE-X19 sono

disponibili sul sito www.clinicaltrials.gov.