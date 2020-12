MedVoice: la nuova versione della piattaforma Bayer per medici e farmacisti

MedVoice: è online la nuova versione della piattaforma Bayer per medici e farmacisti

La trasformazione del settore delle Life Sciences offre sfide e opportunità da cogliere per rinnovare e rendere più efficaci le attività quotidiane degli specialisti della salute. Bayer ha accettato la sfida, avviando un processo innovativo di digitalizzazione che comprende il rilascio della nuova versione di MedVoice, piattaforma digitale i cui contenuti sono realizzati e garantiti dal Medical Department di Bayer, gruppo di esperti qualificati e con solide competenze scientifiche della organizzazione aziendale.



MedVoice consente così al clinico di accedere con semplicità, previa registrazione, a informazioni autorevoli; oltre alla possibilità di entrare in contatto diretto con il team del Medical Department, per confronti, approfondimenti e incontri in web conference.



“In questi anni MedVoice è diventato sempre di più un punto di contatto tra Bayer e gli specialisti della salute. L’azienda si impegna, anche con questo strumento, a far fronte alle necessità in continua evoluzione di medici e farmacisti, fornendo loro l’accesso a tutte le informazioni di cui possono aver bisogno nello svolgimento della loro attività” - dichiara la Dottoressa Francesca Russo, Country Medical Director Bayer Italia.

Da recenti indagini si evince che l’88% dei medici effettua online le proprie ricerche su farmaci, terapie e medical device. Internet, assieme ad altre fonti online, come riviste scientifiche, piattaforme e siti di notizie dedicati al mondo della salute, offre l’opportunità di ottenere un accesso immediato e diretto a queste informazioni.

MedVoice: i contenuti della rinnovata piattaforma di Bayer



MedVoice, grazie alla sua versione rinnovata e ad una grafica user friendly, migliora la navigazione, rendendo l’esperienza di consultazione dei contenuti più intuitiva. Oggi MedVoice si presenta a medici e farmacisti come un portale completo ed efficiente dove trovare aggiornamenti nel proprio ambito di interesse.



Cardiovascolare, Oftalmologia, Emofilia, Oncologia, Ginecologia sono solo alcune delle aree terapeutiche trattate sul sito. Anche per i farmacisti non mancheranno gli approfondimenti su: Salute Intima Femminile, Integratori Multivitaminici, Dolore, Disturbi Digestivi e Disturbi Influenzali.



Da non perdere la rinnovata sezione “Approfondimenti live”, che consentirà di partecipare agli approfondimenti scientifici sulle più attuali tematiche specialistiche in live streaming. La sezione “Question & Answer” raccoglie invece le video-pillole sulle risposte alle domande più frequenti espresse dagli utenti.



“MedVoice rappresenta una risorsa competente e affidabile per la pratica clinica quotidiana di medici e farmacisti. Siamo certi che questa versione, nuova e interattiva, disponibile su qualsiasi device, migliorerà l’accesso alle informazioni di specialisti del settore che oggi hanno sempre più bisogno di contenuti autorevoli” - conclude la Dottoressa Russo.