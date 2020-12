Mercedes-Benz Italia e ELS Italia lanciano ARAM Challenge

Il popolare videogioco che rappresenta una delle principali piattaforme di gaming nel panorama degli esports. Una nuova avventura che enfatizza la vicinanza tra Mercedes e il mondo degli esports: un universo, live e online, che ha conquistato milioni di appassionati a livello globale. Il torneo, realizzato in collaborazione con ELS Italia, è articolato attraverso quattro Cup di qualificazione (17, 20, 22 e 27 dicembre) e si concluderà con la finale del 29 dicembre. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming sui canali di ESL Italia, partner del torneo, e sui canali dei principali influencer del settore. La madrina di ogni Cup di qualificazione sarà un modello della nuova generazione di vetture compatte della Stella, la gamma più giovane della grande famiglia firmata Mercedes-Benz. Tutte le informazioni per l’iscrizione al Mercedes-Benz ARAM Challenge sono disponibili all’indirizzo: https://esl.gg/mercedes-benz-aram-challenge. Il montepremi complessivo del torneo è di 5.000 euro.

Mercedes-Benz Italia e ELS, invitano la grande community degli eport al Mercedes-Benz ARAM Challenge, una nuova sfida ambientata nell’universo fantasy di League of Legends. Quattro le Cup di qualificazione per accedere alla finale del 29 dicembre, con il primo round in programma giovedì 17 dicembre. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming sui canali di ESL Italia, partner del torneo e sui canali dei principali influencer del settore.

“Gli esport rappresentano una piattaforma che ci permette di intercettare un pubblico molto giovane e aperto all’innovazione”, ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia. “Un target con un forte potenziale, con cui condividiamo una comune visione della mobilità in cui valori come sostenibilità e digitalizzazione rappresentano i principali driver.”

L'impegno della Casa di Stoccarda negli esport è iniziato nel 2017 attraverso la partnership con ESL, una delle più grandi società di esport al mondo, nell'ottobre 2018 quando Mercedes-Benz diventa global mobility partner di ESL. Nel 2019 è il primo brand automobilistico ad investire in una squadra di esport. Il 2020 segna una nuova importante tappa dell’impegno della Stella negli esport, dallo scorso mese di settembre, infatti, Mercedes-Benz è exclusive automotive partner di tutti gli eventi globali di League of Legends.