Meteo, arriva la FIAMMATA AFRICANA con punte di 40°: estate in anticipo

Meteo, fiammata africana in arrivo: punte di 40°C in alcune regioni. Estate in anticipo

In questi giorni l’Italia è divisa in due: al Nord piove, al Sud c’è il sole. Questa situazione proseguirà fino alla prossima settimana, ma si accentuerà ancora di più. Nelle regioni centromeridionali scoppierà l’estate in anticipo: le temperature toccheranno punte elevatissime per la media stagionale.

Già nella giornata di giovedì si sfioreranno i 40°C in Sicilia, dove caldo e sole continueranno ad essere protagonisti assoluti anche nel weekend. È in arrivo la fiammata africana.

Meteo weekend: al Nord ancora temporali, al Sud caldo

Il Nord continuerà ad essere interessato da fenomeni temporaleschi e da temperature decisamente più basse rispetto a quelle che si registreranno al Sud. Sabato 16 maggio sono previste piogge sparse in tutto il Nordovest, sulle Alpi e sul comparto prealpino. Il clima sarà instabile anche nel resto del Nord, ma con piogge più leggere. Al Sud ed in particolare in Sicilia le temperature si manterranno alte, superando i 30°C.

Nella giornata di domenica il clima sarà mite in tutta Italia. Sono però previste ancora piogge sparse al Nord, mentre nelle regioni del Centro-sud si alterneranno nubi e schiarite.