Meteo, doppio ciclone sull'Italia: tornano pioggia e neve

Meteo: neve e pioggia con l'irruzione di aria fredda sull'Italia



Tornano Pioggia e Neve. Nel corso della Prossima Settimana ben 2 cicloni finiranno in rotta di collisione con l'Italia, provocando la fine di questa ennesima lunga fase di staticità atmosferica, praticamente un trend in questa stagione invernale. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Ve lo diciamo subito, la seconda parte di Febbraio sarà molto più dinamica ed instabile a causa dell'afflusso di correnti fredde in discesa dal Nord Europa che favoriranno anche un calo termico, subito dopo l'anticipo di Primavera che ci attende nelle prossime ore. Già tra Lunedì 19 e Martedì 20 Febbraio le condizioni meteo sono previste in peggioramento con precipitazioni in particolare al Centro-Sud e sulle due Isole maggiori a causa del passaggio di un primo ciclone che si approfondirà sui nostri mari.



Visti i contrasti piuttosto accesi tra masse d'aria diverse, non escludiamo il rischio di fenomeni intensi anche a carattere temporalesco.Ma attenzione, questa non sarà la perturbazione più forte della settimana: ne è infatti attesa un'altra da Venerdì 23 Febbraio, ben più intensa e destinata a provocare precipitazioni abbondanti e nevicate intense sulle montagne.Il secondo ciclone colpirà anche il Nord con piogge sempre più diffuse e localmente di forte intensità. Attenzione soprattutto alla Liguria di Levante e all'arco alpino, dove potranno anche verificarsi nevicate, sopra i 1000-1200 metri di quota.