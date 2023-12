Meteo: Italia come l'Algeria. Caldo anomalo: 20 gradi! Mostruoso e duraturo

Arriva il "Gobbo di Algeri"!A dominare la scena tra pochi giorni su buona parte dell'Europa centro-occidentale sarà un possente anticiclone (con contributi in parte oceanici e in parte africani) che, già da Domenica 17 Dicembre bloccherà qualsiasi perturbazione atlantica o irruzione di aria fredda in discesa dal Polo Nord. Espandendosi da Ovest sarà foriero, oltre che di stabilità e tempo in prevalenza soleggiato, anche di aria molto mite proveniente dal medio Atlantico e in parte dal Nord Africa (da qui il simpatico nome "Gobbo di Algeri"), rendendosi responsabile di un aumento anomalo delle temperature. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it

Dal grafico "spaghetti meteo" possiamo osservare l'evoluzione attesa per i prossimi giorni: in pratica, in esso sono descritti l'andamento delle temperature a circa 1500 metri di altezza (asse delle ordinate) e quello delle precipitazioni (asse delle ascisse). Salta subito all'occhio la famigerata "gobba" nella linea delle temperature (linea bianca, più tutte le altre possibili evoluzioni) con i valori che si porteranno di circa 10°C oltre alle medie di riferimento (linea rossa).

Questo caldo fuori stagione si farà sentire in particolare sulle zone alpine, dove ad un'altezza di circa 1000/1200 metri sono previste temperature fin verso i 14-15°C, se non oltre. Lo zero termico in questo frangente volerà a quote stellari, fin verso i 3500/4000 metri, come solitamente avviene in piena Estate. Qualche grado in meno sulle pianure, a causa della permanenza delle nebbie; a Milano, Bologna e Venezia insidiosi banchi limiteranno le temperature e anzi, farà pure freddo in questa gabbia grigia. Altrove il clima sarà mite, anche sul resto della Valle Padana, con valori massimi intorno a 12°C. Stesso discorso per le regioni del Centro-Sud e per le due Isole Maggiori dove sono attese punte massime fin verso i 15/16°C.

Almeno fino al 20-21 Dicembre l'atmosfera sarà come bloccata dalla persistenza di questa figura anticiclonica; l'Inverno, insomma, si prenderà una pausa, in un periodo che solitamente è tra i più freddi dell'anno...Sul tema è intervenuto anche Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, al quale abbiamo chiesto cosa succederà di strano nei prossimi giorni.Ultime ore di maltempo sull’Italia, sta arrivando un gigantesco anticiclone che riporterà per almeno cinque giorni un’atmosfera stabile, anche se più fredda su tutte le regioni.

Quindi dobbiamo aspettarci una fase di tempo più stabile? Sì, la perturbazione di Santa Lucia lascerà l’Italia verso sera con le ultime precipitazioni sul medio Adriatico (nevose a quote collinari), sulla Sicilia e sulla Calabria. Sul resto d’Italia il bel tempo sarà prevalente grazie anche ai venti più freddi che soffieranno dai quadranti settentrionali e che spazzeranno via le nubi.

Cosa ci può dire del weekend? Saranno proprio i venti freddi a caratterizzare il weekend. Infatti, in concomitanza con l’arrivo del mega anticiclone, Sabato e Domenica soffieranno il Grecale e la Bora. Se il tempo sarà in prevalenza stabile e soleggiato (salvo residue deboli nevicate, Sabato, sui rilievi abruzzesi) il clima si raffredderà decisamente. Le temperature sono previste in sensibile diminuzione sia di giorno, sia di notte. Per esempio, al Sud i valori crolleranno anche di 15°C rispetto alle temperature anomale (quasi 30°C in Sicilia) di Mercoledì 13.L’anticiclone in arrivo garantirà un cielo sereno o al più poco nuvoloso, soltanto sulla Pianura Padana la nuvolosità potrà essere più presente anche in forma compatta, specie al mattino. Questa situazione rimarrà pressoché immutata almeno fino a Mercoledì 20.Ci ha accennato alle temperature, continuerà a fare freddo quindi?Non ovunque. Con il regime anticiclonico le temperature subiranno un capovolgimento, infatti da Lunedì 18 farà più “caldo” in montagna e sulle vallate alpine (previsti fino a 20°C di giorno) che non sul resto d’Italia (ad eccezione di Sardegna e Sicilia). Freddo e clima tipicamente invernale in Valpadana, specie nelle aree interessate dalle nebbie più fitte. Questo a causa del Gobbo di Algeri, un gigantesco anticiclone in estensione dal Marocco all’Algeria e poi in risalita verso l’Italia che ci terrà compagnia almeno fino all’inizio della terza decade di Dicembre, ma che non si esclude possa persistere anche nei giorni successivi.