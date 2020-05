Meteo: weekend estivo, poi temporali e grandine

Temperature fino a 30 gradi nel weekend. In arrivo violenta perturbazione temporalesca

L’anticiclone africano attualmente presente sull’Italia la proteggerà almeno fino a domenica pomeriggio, poi sarà costretto a ritirarsi verso Sud a causa di un duro attacco da parte di una violenta perturbazione temporalesca in arrivo dalla Francia. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che sabato e domenica saranno due giornate in prevalenza soleggiate e calde. Da segnalare soltanto il passaggio di nubi anche compatte tra la serata di sabato e le prime ore di domenica su molte regioni, anche con piovaschi notturni su Liguria, Emilia occidentale e regioni centrali. Da domenica pomeriggio l’anticiclone comincerà a perdere colpi, infatti l’arrivo di una perturbazione fortemente temporalesca farà peggiorare il tempo sul Nordovest e sulla Sardegna con i primi forti temporali dalla sera. In questi due giorni le temperature massime potranno salire fino a 27°C sulla Pianura Padana (Bologna, Verona, Mantova ad esempio) in Toscana (Firenze), in Puglia e fino a 30°C in Sicilia e in Sardegna.

Le previsioni per la prossima settimana

Con l'inizio della prossima settimana il tempo muterà radicalmente su alcune regioni. Sin dalle prime ore di lunedì la perturbazione sfonderà al Nord e in Toscana con temporali violenti accompagnati da grandine e colpi di vento. Continuerà ad essere asciutto al Sud, anche se a tratti nuvoloso. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che al Nord il tempo rimarrà molto instabile con altri temporali almeno fino a mercoledì, mentre sul resto delle regioni andrà a profilarsi una nuova e più importante rimonta dell’anticiclone africano che farà vivere qualche giorno di piena estate con i termometri che toccheranno i 30°C anche a Roma e Firenze.