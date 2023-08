Meteo, piogge e bel fresco addio. Torna il caldo africano. Ecco quando

Meteo, torna l'alta pressione sull'Italia. Le previsioni

Estate finita? Tutt'altro. Dopo un weekend all'insegna del maltempo su gran parte d'Italia, con piogge residue sul Triveneto, torna l'alta pressione con bel tempo e temperature in linea con il periodo. Secondo le previsione del Centro Meteo Italiano, "la giornata di domenica 6 agosto vedrà al mattino ampi spazi di sereno sull’Italia, salvo addensamenti sui settori tirrenici di Sicilia e Calabria. Nel corso del pomeriggio acquazzoni e temporali torneranno a svilupparsi sul Triveneto, mentre innocui addensamenti prenderanno forma lungo l’Appennino e settori interni del centro-sud. Tempo asciutto sul resto del Paese. Temperature in ripresa, ma ancora al di sotto delle medie del periodo, specie al centro e regioni di Nordest".