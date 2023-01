Vortice Polare in frantumi. Meno 20 gradi in Italia e 4 metri di neve a Milano

Meteo, Vertice Polare si sta distruggendo



Vortice Polare in spappolamento, dicono i principali modelli meteo.



E se il Vortice Polare si spacca, con un surriscaldamento delle temperature al Polo Nord, vuol dire che in Europa e in Italia potrebbero scendere correnti super gelide con freddo fino a meno 20 in Italia e tantissima neve anche in pianura.



L'ipotesi è sempre più credibile, a gennaio dopo le feste. Vedremo.