Oltre la resilienza per una vera gestione dei rischi

Le recenti sfide che i mercati globali hanno affrontato hanno ulteriormente riorientato il focus di aziende ed organizzazioni sulla capacità di essere resilienti, come elemento fondamentale per resistere ad eventi e situazioni di crisi.

Per chi si occupa di scenari di rischio, considerandone la oramai rapidissima evoluzione, tuttavia, la resilienza, seppure elemento importantissimo nelle aziende e nelle organizzazioni, può da sola non bastare per consentire alle aziende di superare o addirittura di uscire rafforzate da eventi di crisi.

Quello che le aziende devono costruire per una completa gestione dei rischi è, infatti, un continuo percorso di innovazione interno ed a livello organizzativo, tecnologico e di processo. L’innovazione non deve essere implementata come risposta ad un evento di crisi o al cambiamento degli scenari, ma come elemento fondamentale per garantire il normale funzionamento delle attività.

Gli stessi strumenti della security aziendale seppure capaci di fornire una risposta adeguata rispetto i bisogni di un’organizzazione devono necessariamente essere coinvolti nel processo di innovazione complessiva ed innovati continuamente, per essere in grado di sviluppare capacità predittive e preventive.

È solo la rivoluzione e la continua messa in discussione dei modelli tradizionali che consente alle aziende di sviluppare la flessibilità utile e necessaria per mitigare gli impatti dei cambiamenti degli scenari di rischio ai diversi livelli, al quale poi si aggiunge la resilienza come elemento importante per la resistenza nel corso di crisi ed eventi imprevedibili.