Milano, a 3 anni disabile dopo intervento, nessun risarcimento

Una bimba di 3 anni e' rimasta gravemente disabile dopo un intervento chirurgico subito nel 2017 all'Ospedale San Donato di Milano, quando aveva appena tre mesi: la famiglia, che ha denunciato, pero', non ha ancora ricevuto nessun risarcimento. Da un lato la vicenda penale, che avra' un prossima udienza il 26 ottobre, dopo i molti rinvii dovuti anche all'epidemia da coronavirus: i giudici della quinta sezione dovranno esaminare la posizione di due dottoresse, oggi 35enni, che sono accusate di lesioni gravissime per non averle dato i giusti farmaci dopo l'intervento.

Dall'altro lato la richiesta di risarcimento civile da parte dei genitori, che per curarla hanno dovuto abbandonare il lavoro, visto che la piccola e' ormai tetraplegica, sorda e ipovedente. La procura ha indagato le due dottoresse che la presero in carico per lesioni gravissime, perche' - secondo la ricostruzione supportata anche dalle consulenze - sbagliarono completamente la cura post intervento, riducendo la portata di sangue al suo cuore. Ancora in fasce, la piccola entro' nella sala operatoria del San Donato, al reparto terapia intensiva pediatrica, per una malformazione cardiaca; ne usci' con il difetto riparato, ma si aggravo' dopo qualche ora. Furono i farmaci che le vennero iniettati - secondo l'accusa - nella notte successiva a quella dell'operazione a far peggiorare la sua situazione: anziche' essere curata con farmaci vasodilatatori, le due dottoresse, una di turno di notte, e una la mattina successiva, le diedero alcune medicine che non fecero che ridurre ancora di piu' la gittata cardiaca.