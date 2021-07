A2A e Cortexa: intesa per la riqualificazione energetica degli edifici

A2A e Cortexa hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici mediante i Sistemi di Isolamento a Cappotto. Lo fa sapere il Gruppo A2A. Con questo accordo A2A, tramite la controllata A2A Energy Solutions - società del Gruppo che si propone come fornitore di soluzioni energetiche per clienti business, condomini e cittadini in termini di risparmio energetico, sostenibilità e confort -, e Cortexa - il progetto associativo che dal 2007 riunisce le più importanti aziende specializzate nel settore dell’isolamento termico a cappotto in Italia - si impegnano a favorire la diffusione di modalità costruttive che possano massimizzare l’efficienza energetica, il rispetto dell’ambiente, il comfort abitativo e il valore degli immobili. Il protocollo d’intesa prevede che A2A Energy Solutions utilizzi in via preferenziale i Sistemi di Isolamento Termico a Cappotto delle aziende aderenti a Cortexa, realizzati secondo criteri di qualità rigorosi e verificabili. Cortexa metterà a disposizione di A2A Energy Solutions la propria esperienza nel settore e supporto di carattere tecnico-formativo. A2A Energy Solutions, mediante il proprio gruppo di esperti consulenti, individua le soluzioni di intervento “chiavi in mano” più adatte a ogni esigenza, per rendere il sistema edificio/impianto più efficiente, sostenibile e sicuro, permettendo di ridurre i consumi energetici e l’impatto ambientale, sfruttando la possibilità di acquisto del credito d’imposta (ad esempio nell’ambito del Superbonus 110%), anche con sconto in fattura dove previsto dalla normativa vigente. In tema di interventi che interessano anche l’involucro edilizio, A2A Energy Solutions si propone a stabili realizzati prima del 2000 e localizzati in Lombardia, che presentano più di 25 unità immobiliari e dotati di impianto di riscaldamento centralizzato. Cortexa è inoltre socio fondatore di EAE, Associazione Europea di Produttori di Sistemi di Isolamento Termico a Cappotto.