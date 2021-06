A2A compra oltre 8 milioni di proprie azioni

A2A, facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 13 maggio in merito all’avvio del programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021, comunica di aver acquistato nel periodo compreso tra il 11 giugno 2021 e il 17 giugno 2021 8.058.428 azioni proprie al prezzo medio unitario di 1,7785 euro, per un controvalore complessivo di 14.331.811,14 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, considerando le azioni già in portafoglio, A2A detiene 76.063.639 azioni proprie pari a 2,4279% del capitale sociale.