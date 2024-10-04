A2A lancia il corporate ebike sharing nelle proprie sedi

A2A prosegue il proprio impegno nel promuovere la mobilità green con un progetto pilota di ebike sharing in alcune sedi del Gruppo, con l’obiettivo di estenderlo ulteriormente nel 2025, incrementando sempre di più la flotta disponibile. L’iniziativa nasce per rendere più agevoli gli spostamenti quotidiani – da quelli casa-lavoro a quelli personali – riducendone l’impatto ambientale e offrendo alle persone del Gruppo un’alternativa pratica ed ecologica ai mezzi di trasporto tradizionali, contribuendo a migliorare la qualità della vita.

Il bike sharing di A2A già attivo a Cremona, Milano e Lodi

Dotate di batterie con un’autonomia superiore ai 70 chilometri, le biciclette elettriche fornite da Unicorn Mobility – start-up innovativa che offre servizi di mobilità elettrica leggera a imprese, hotel e complessi residenziali – sono accessibili tramite un’apposita applicazione mobile. Inoltre, A2A monitorerà l’efficacia del progetto attraverso una dashboard dedicata, dove sarà possibile misurare il relativo risparmio delle emissioni di CO2.

Il servizio, già attivo presso Cremona, Milano, Lodi e a breve Brescia Codignole, verrà prossimamente allargato ad altre sedi sul territorio: in totale, saranno oltre 40 le ebike a disposizione.