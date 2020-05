A2A: nominato il nuovo Cda. Patuano presidente, Comboni vice presidente

L'assemblea dei soci di A2A ha approvato il bilancio 2019 e la distribuzione di un dividendo per azione ordinaria pari a 0,0775 euro da mettere in pagamento dal 20 maggio prossimo, con data di stacco della cedola il 18 maggio e record date il giorno successivo. Inoltre, i soci hanno nominato il nuovo Cda che sara' composto per il prossimo triennio dai seguenti 12 membri: Marco Patuano (eletto presidente); Giovanni Comboni (vice presidente); Renato Mazzoncini; Federico Maurizio d'Andrea; Fabio Lavini; Stefania Bariatti; Maria Grazia Speranza; Gaudiana Giusti e Christine Perrotti (tratti dalla lista presentata congiuntamente dagli azionisti di maggioranza Comune di Brescia e Comune di Milano); Vincenzo Cariello, Secondina Giulia Ravera e Luigi De Paoli (tratti dalla lista presentata congiuntamente da un gruppo di azionisti di minoranza costituito da societa' di gestione del risparmio ed investitori istituzionali, titolari complessivamente di una partecipazione pari al 2,33325% circa del capitale sociale).