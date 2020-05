A2A, sportelli ancora chiusi: operazioni via web o numero verde

Dopo le numerose misure adottate nella prima fase dell'emergenza sanitaria, in attuazione delle disposizioni del Governo e delle ordinanze della Regione, A2A comunica l’ulteriore proroga delle misure straordinarie fino ad ora introdotte (quali ad esempio la non applicazione degli interessi di mora per ritardato pagamento delle bollette).

A2A Energia conferma che gli sportelli sul territorio, i negozi e i presidi “SpazioA2A” rimangono al momento non accessibili al pubblico, ma con la graduale ripresa delle attività prevista dalla “Fase 2” sta programmando la loro riapertura nelle prossime settimane, non appena le normative in vigore lo consentiranno. Tale riapertura, che sarà tempestivamente comunicata, avverrà in condizioni di massima tutela per dipendenti e clienti, attraverso l’adozione di una serie di misure cautelative e l’indicazione di norme comportamentali volte a garantire una ripresa del servizio efficace e in condizioni di assoluta sicurezza.

Tra gli interventi previsti si ricordano l’installazione in tutti gli sportelli di schermi di protezione in plexiglass tra operatori e clienti, la distribuzione di gel sanificanti e guanti monouso agli ingressi, la gestione degli accessi attraverso con un mirato contingentamento al fine di evitare qualsiasi forma di sovraffollamento e attesa negli spazi interni. Alcune norme ormai di consueta attuazione verranno integralmente confermate agli sportelli, come l’utilizzo obbligatorio di mascherine e il rigoroso rispetto delle regole di distanziamento tra le persone. Si invitano pertanto i Clienti a continuare ad utilizzare il canale telefonico, la chat e il canale digitale, nell’attesa di potersi finalmente rivedere anche agli sportelli, un canale particolarmente importante per aziende che, come A2A, fanno della territorialità e della prossimità al cliente un valore irrinunciabile.