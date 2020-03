Coronavirus, A2A: agevolazioni per le bollette dei clienti in difficoltà

In seguito alla disposizione del Governo dell’11 marzo e alle relative misure introdotte per fronteggiare l'emergenza Covid-19, A2A Energia informa di aver adottato e di prevedere per il futuro una serie di interventi straordinari a tutela dei propri dipendenti, clienti e stakeholder in generale. In particolare, si comunica che tutti gli sportelli territoriali, i negozi e i presidi “SpazioA2A” risultano chiusi dalla mattinata di oggi e rimarranno non accessibili a dipendenti, collaboratori e clienti fino a nuova disposizione. Per agevolare la clientela che si trova in situazioni di difficoltà, già dall’inizio dell’emergenza Coronavirus A2A Energia ha interrotto le attività di sospensione delle forniture a seguito dei mancati pagamenti delle bollette, mentre da lunedì 9 marzo sono state sospese anche le attività relative all’invio dei solleciti di pagamento. A2A Energia intende mantenere attive tali misure almeno per tutto il periodo coperto dalla disposizione sopra richiamata.

In attesa di specifici provvedimenti del Governo e delle Autorità Competenti in merito al pagamento delle bollette in scadenza ed al relativo periodo di applicazione, A2A Energia vuole rassicurare i propri clienti che fossero impossibilitati a provvedere al pagamento attraverso i consueti canali fisici, o che si trovassero in situazioni di oggettive difficoltà, la disponibilità dell’azienda a concordare nel corso delle prossime settimane le misure che si renderanno necessarie in termini di agevolazioni e rateizzazioni. A2A Energia invita pertanto a contattare nei prossimi giorni il Servizio Clienti ai numeri reperibili in bolletta solo per pratiche urgenti e indifferibili e non anche per le richieste di agevolazioni e rateizzazioni, al fine di evitare ulteriori allungamenti dei tempi di attesa già superiori alla normalità per via dell’emergenza, rassicurando in merito alla continuità delle forniture.