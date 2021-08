Miglior report sostenibilità, ESG Reporting Awards: A2A prima in classifica

ESG Reporting Awards, A2A prima in classifica per il miglior report di sostenibilità

A2A è l’azienda con il miglior report di sostenibilità nella categoria“Energy&Utilities” raggiungendo il primo posto della classifica “ESG Reporting Awards 2021” di ESGInvesting Global Markets Media Ltd, financial media company con base in Inghilterra.“La sostenibilità è centrale nella strategia di A2A ed è alla base del progetto di Life Company lanciatocon il nuovo Piano Industriale” - ha dichiarato Carlotta Ventura, Direttore Communication,Sustainability e Regional Affairs di A2A - “Questo riconoscimento ci motiva ulteriormente a proseguirenella nostra attività e nel coinvolgere tutti gli stakeholder per condividere gli obiettivi e i risultatiraggiunti”.

Il riconoscimento è legato all’analisi e valutazione, sotto il profilo del sustainability e climate-relatedreporting, delle aziende quotate di diversi settori in tutto il mondo. La scelta dei vincitori spetta auna giuria indipendente composta da professionisti dei mercati finanziari, accademici ed esperti ESG.Nel processo di selezione vengono considerate la strategia globale di reporting adottata e le attivitàdi coinvolgimento e di comunicazione dedicate ad investitori e stakeholder, in tutte le aree dellacorporate sustainability e delle politiche relative al cambiamento climatico.

A2A si è inoltre aggiudicata la seconda posizione nella categoria “Best Climate-Related reporting”per la reportistica legata al tema del cambiamento climatico. In quest’ambito il Gruppo ha applicatoper la prima volta, all’interno del suo Bilancio Integrato 2020, le linee guida del TCFD (Task Force onClimated-Related Financial Disclosures), che orientano le aziende a comunicare a investitori estakeholder in modo chiaro e comparabile le informazioni necessarie per valutare i rischi e leopportunità legati al clima, evidenziando sia gli impatti finanziari del cambiamento climatico sullesocietà che l’effetto che possono avere le attività delle aziende sul cambiamento climatico.