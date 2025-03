Apre a Milano il più grande parco termale urbano naturale d'Europa

Apre ufficialmente il 1 aprile De Montel-Terme Milano, in uno dei luoghi simbolo della storia della citta'. Le ex Scuderie De Montel, splendido esempio di architettura Liberty nel cuore di San Siro, diventano oggi il piu' grande parco termale urbano naturale d'Europa: oltre 16.000 mq di superficie - di cui 6.000 mq al coperto e 10.000 mq all'aperto tra corte e aree verdi - interamente dedicati al benessere e alla rigenerazione urbana.

Un'iniziativa resa possibile grazie al Fondo Infrastrutture per la Crescita - ESG (Fondo IPC), gestito da Azimut Libera Impresa SGR del Gruppo Azimut, con un investimento di 57 milioni di euro per l'acquisto e la riqualificazione della struttura, in sinergia con il Gruppo Terme & SPA Italia. Dopo oltre tre anni di lavori, l'intervento ha permesso di trasformare un'area dimenticata in un modello di benessere contemporaneo. Il centro utilizza acqua termale naturale, proveniente da una falda profonda 396 metri, ricca di solfati, bicarbonati e minerali, dalle comprovate proprieta' benefiche, che rendono l'esperienza di benessere autentica e radicata nel territorio.

Il progetto e' esito del programma internazionale Reinventing Cities promosso dalla rete internazionale C40. "Inizia ufficialmente la nuova vita delle scuderie De Montel: tra qualche giorno, nella nostra Milano, aprira' al pubblico il parco termale urbano piu' grande d'Italia - commenta il sindaco di Milano Giuseppe Sala -. Siamo molto soddisfatti del risultato di questo intervento di rigenerazione urbana che abbiamo promosso nel 2017, attraverso il bando internazionale C40 'Reinventing cities': quest'area meritava da tempo di essere valorizzata e restituita alla citta'. Siamo fieri, quindi, di vedere realizzato questo impegno in maniera concreta. E' un progetto che introduce elementi di innovazione e sostenibilita', nel rispetto della storia di questo luogo straordinario".

Le scuderie De Montel: prima rinomate poi abbandonate, ora riqualificate

Progettate negli anni '20 dal celebre architetto Vietti Violi per volonta' della nobile famiglia di banchieri De Montel, le scuderie furono tra le piu' rinomate d'Italia, ospitando purosangue di fama internazionale e i reggimenti della Regia Cavalleria. Dal dopoguerra al totale abbandono negli anni '70, il complesso visse un lento declino. Fino al 2007, quando nacque l'idea di riconvertire l'area, in concomitanza con il ripristino della storica sorgente di acqua termale, estratta da un pozzo artesiano a 396 metri di profondita'. Vent'anni dopo, grazie ai progetti di un team di aziende coordinato dallo Studio Marzorati e J+S e a un complesso intervento di recupero, le rovine si trasformano in "De Montel-Terme Milano", inaugurando una nuova era per il benessere urbano.

