Brianza, va al cimitero per farla finita ma aggredisce uno sconosciuto

Accoltella uno sconosciuto dentro il cimitero, arrestato in Brianza

Ha raccontato che era pronto a farla finita, invece ha deciso di aggredire uno sconosciuto con il coltello che aveva portato da casa. E' successo a Concorezzo (Monza Brianza) nel cimitero comunale. Dopo il gesto, un uomo di 64 anni, si e' costituito alla caserma dei carabinieri. Ai militari l'uomo ha raccontato, in stato confusionale, che sta attraversando un periodo di depressione a seguito del divorzio e della perdita del lavoro. Secondo quanto appreso, era andato al cimitero verosimilmente con l'intenzione di togliersi la vita, ma all'improvviso sfogava la sua rabbia sul primo malcapitato che si trovava a passare.

Uomo accoltellato in cimitero: chi è la vittima dell'aggressione

Immediatamente i carabinieri sono accorsi sul luogo indicato trovando la vittima, un anziano 81enne italiano accasciato a terra, con una ferita al fianco destro, che e' stato trasportato da personale 118 all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. Secondo quanto riferito dall'81enne, l'uomo era appena uscito dal cimitero dove aveva fatto visita alla tomba della moglie e mentre si apprestava a salire in sella alla propria bicicletta, veniva avvicinato da uno sconosciuto, la cui descrizione combaciava con l'uomo fermato in caserma, il quale con il pretesto di chiedergli l'ora all'improvviso senza giustificato motivo gli sferrava due fendenti al corpo per poi allontanarsi. Il 64enne e' stato arrestato, in accordo con il pm di turno, per tentato omicidio e porto ingiustificato di coltello.

