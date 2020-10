Al Jamaica la mostra di Martina Antonioni “Il resto è dentro la mia testa”

Da sempre salotto culturale privilegiato nel cuore di Milano, il Jamaica riapre le porte all’arte. Lo storico locale meneghino, come da tradizione, continua ad incentivare la produzione artistica e culturale proponendo l’esposizione delle opere d’arte di Martina Antonioni, giovane artista milanese, reduce dalla mostra personale “E non so a chi dirlo” con Federico Rui Arte Contemporanea.

Le opere di Antonioni tornano in esposizione con la mostra “Il resto è dentro la mia testa”, dopo la sua grande produzione nel periodo del lockdown, durante il quale ha utilizzato l’arte come terapia per l’anima. L’artista, attraverso la continua ricerca di indizi, registra, archivia e trascrive gli elementi della vita che per lei sono significativi. «La pittura, come ogni atto creativo- spiega Antonioni- parte da qualcosa che esiste già e come tutti gli atti creativi è un atto di resistenza, un atto di libertà. La mia pratica si nutre di vari elementi che osservo, raccolgo e archivio: ricordi, immagini, paesaggi, diventano frammenti di una costellazione inventata. Parlano di molteplici possibilità e sono animati da forze di attrazione e repulsione. In questa danza sospesa in un cielo fantastico, la perdita di un centro permette agli elementi che ne fanno parte di essere liberi e di sviluppare le loro potenzialità in divenire.

Attraverso questa mia pratica, che mi permette di vivere in un'infinita caccia al tesoro, ho sviluppato dei lavori che, a partire dalla solitudine, intesa come atto primario per una ricerca in libertà, possano tracciare il percorso per un’esplorazione del profondo».

Il vernissage. Gli appassionati d’arte contemporanea e i curiosi sono invitati a partecipare all’inaugurazione che avrà luogo in Via Brera 32, presso il Jamaica, il 15 Ottobre dalle ore 19.00 alle 21.30.

Il Jamaica. Nato nel 1911 come fiaschetteria, con “mamma Lina” e suo figlio Elio diventò un bar nel primo dopoguerra e, nel giro di poco tempo, si ritrovò a essere il ritrovo preferito di giornalisti, poeti e pittori. Oggi prosegue nella sua tradizione storica e si riconferma un punto di ritrovo per il fermento culturale e artistico nel cuore di Milano.

Info su: http://www.martinaantonioni.com/

Instagram: https://www.instagram.com/martinaantonioni/