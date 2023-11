Piano vendite straordinario: come comprare una casa Aler

Aler Milano ha predisposto un piano vendite straordinario approvato da Regione Lombardia che prevede la dismissione di unità immobiliari del patrimonio aziendale, individuate in immobili SAP (servizi abitativi pubblici), strategici, commerciali e box. Agevolare l’acquisto da parte degli utenti a prezzi e modalità decisamente vantaggiose e consentire ad Aler Milano una maggiore efficienza ed economicità di gestione del patrimonio sono tra gli obiettivi principali del piano, insieme ad incentivare l’acquisto degli alloggi in condominio con proprietari privati.

Dove possono essere reperite tutte le informazioni necessarie?

Vistando il sito www.alermipianovendite.it è possibile reperire tutte le informazioni utili, le aste sono pubblicate nell’apposita sezione “vendite”. Per le unità immobiliari proposte è possibile visualizzare e scaricare piantine catastali, foto, schede tecniche, nonché la modulistica da compilare per la richiesta d’acquisto.

Dove sono ubicati gli immobili inseriti nel piano vendite?

Le unità immobiliari inserite nel piano vendite sono distribuite su tutto il territorio di Milano e Provincia, consultando il sito dedicato, basta selezionare l’area di interesse per scoprire se tra le tante occasioni in vendita c’è quella adatta alle proprie esigenze.

Quali tipologie di vendite proponete?

• vendite dirette agli assegnatari di alloggi SAP, laddove vi siano dei condomini già formalmente costituiti in cui la proprietà pubblica è minoritaria in relazione al valore delle quote millesimali. Alle famiglie interessate viene offerta l’opportunità unica di diventare proprietarie dell’appartamento in cui risiedono a condizioni decisamente vantaggiose. Gli alloggi vengono infatti proposti ad un prezzo scontato rispetto al valore di mercato. Ogni singolo prezzo di cessione è stato determinato a seguito di apposita perizia, con riferimento allo stato manutentivo dei fabbricati e delle singole unità immobiliari, nonché alla prestazione energetica ed alla metratura;

• vendite all’asta di alloggi liberi: vistando il sito www.alermipianovendite.it è possibile reperire tutte le informazioni utili, le aste sono programmate con cadenza di norma bimestrale e pubblicate nell’apposita sezione “vendite”. Per le unità immobiliari proposte è possibile visualizzare e scaricare piantine catastali, foto, nonché la modulistica da compilare per la richiesta d’acquisto;

• vendite immobili commerciali, box ed alloggi no SAP: il patrimonio immobiliare anche ad uso diverso dall'abitativo, escluso dai Servizi Abitativi Pubblici, viene gestito dall’ Unità Operativa Valorizzazione. La struttura ha avviato diverse procedure ad evidenza pubblica per l’alienazione di questo patrimonio di proprietà Aler Milano, dislocato in Milano e Provincia.Sul sito di Aler, periodicamente, vengono pubblicati appositi avvisi per l’alienazione di: alloggi non rientranti nel sistema abitativo pubblico, negozi, laboratori, depositi, uffici, box. Per partecipare a tali iniziative gli interessati, in possesso dei requisiti, dovranno compilare apposita modulistica, scaricabile dal sito, contenente la proposta di acquisto. Nel sito vengono, altresì allegate al bando le schede catastali e planimetriche degli immobili, oltre a specifica documentazione fotografica.

Tutti gli avvisi pubblici in capo all’Unità Operativa Valorizzazione sono consultabili sul sito di Aler Milano collegandosi ai seguenti link:

· aste alloggi: https://alermipianovendite.it/asta-alloggi/

· aste immobili ad uso diverso dall’abitativo: https://alermipianovendite.it/asta-immobili-commerciali/

