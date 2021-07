Allarme bomba, fatto brillare trolley in stazione Centrale

Panico in Stazione Centrale per via di un trolley abbandonato in piazza Duca d'Aosta. Attorno alle 14.30 sono intervenute le squadre degli artificieri della Polizia di Stato che hanno fatto brillare la valigia, ma all'interno fortunatamente c'erano soltanto vestiti.