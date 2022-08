Alle 14 Paolo Scaroni incoronato nuovo ad delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Il nuovo corso della Fondazione Milano-Cortina 2026 vivrà oggi, al 14, il suo momento decisivo. A quell'ora, infatti, inizierà la riunione in cui verrà eletto nuovo AD Paolo Scaroni, presidente del Milan, vicepresidente di Rothschild ed ex ad di Eni. Scaroni l'ha spuntata sugli altri due in pole per il trono della Fondazione, ovvero Alessandro Profumo, ad di Leonardo, e il dirigente Uefa Michele Uva, direttore della commissione Calcio e responsabilità sociale. A nominarlo un decreto del presidente del Consiglio Mario Draghi che, nel corso dell'incontro, riceverà i pareri positivi dei presidenti di Lombardia, Veneto, delle Province di Trento e Bolzano e dei Comuni di Milano e Cortina.

Le critiche sull'operato di Vincenzo Novari

Il presidente del Milan prenderà il posto di Vincenzo Novari, il cui operato non è mai stato esente da polemiche. In particolare, anche il presidente del Cda, nonché numero uno del Coni, Giovanni Malagò, non sarebbe stato contento della gestione targata Novari così come sicuramente non sono soddisfatti gli enti locali. Che, negli ultimi mesi, si erano rivolti a Draghi criticando la residua raccolta di sponsor da parte della Fondazione rispetto a quanto sbandierato da Novari. Che, ultimamente, era tornato a fare promesse: intervistato da Il Sole 24 Ore, l'ormai uscente ad dichiarava che "entro il 2022 sarebbero stati acquisiti sponsor per 280 milioni" e che la Fondazione si era "assicurata, dei 500 milioni che gli fornisce il Comitato olimpico internazionale, "130 milioni di dollari senza interessi". Nonostante ciò, i dubbi sulla governance hanno portato il Governo ad intervenire. E a mettere la sua mano all'interno della Fondazione di cui fanno già parte 10 membri espressi dagli enti territoriali (Regione Lombardia e Veneto, e i condivisi con Comune di Milano e Comune di Cortina, oltre alla Provincia autonoma di Bolzano e quella di Trento), e 10 dalla componente sportiva, ovvero il CONI e il CIP.