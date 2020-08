Anziana ricoverata in Brianza, il marito confessa l'omicidio

Teresa Rosalba Rocca, 86 anni, deceduta questa mattina in ospedale a Vimercate (Monza), dopo tre giorni di agonia, sarebbe stata uccisa dal marito che è stato arrestato. L'uomo, 80 anni, lo scorso 4 agosto aveva chiesto aiuto alla nipote (la quale aveva allertato i soccorsi), affermando che la donna fosse caduta dalle scale, nella loro abitazione di Brugherio, Monza. Ma dopo un lungo interrogatorio l'80 enne ha confessato di averla strangolata e poi di aver sperato che si riprendesse senza conseguenze. Per lui il Gip di Monza ha disposto la custodia cautelare ai domiciliari con l'accusa di omicidio volontario. Ai sanitari arrivati nella villetta in cui la coppia viveva, l'ottantenne ha raccontato che la l'anziana, affetta da gravi patologie fisiche e mentali, aveva avuto un malore a seguito di una caduta. I medici del Pronto Soccorso pero' hanno immediatamente notato i segni sul collo della donna, avviando gli accertamenti diagnostici del caso dopo aver avvisato i carabinieri. Non e' escluso un raptus a seguito di una difficile situazione familiare dovuta alla condizione clinica della vittima come movente per il delitto.