Coronavirus, Hotel Cavalieri di nome e di fatto in nome della solidarietà

Hotel Cavalieri di nome e di fatto. Iniziativa di solidarietà nella Milano



Una grande iniziativa di solidarietà è nata dalla collaborazione fra lo storico e centralissimo Hotel Cavalieri di Piazza Missori a Milano, del noto imprenditore e politico Roberto Bernardelli, i City Angels di Mario Furlan, un gruppo di taxisti e NCC (divisi su molte questioni professionali ma uniti nel fare del bene) ed i volontari dei SOGIT (Soccorso dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme). Ogni domenica, lo chef Paolo Scaccabarozzi e lo staff del ristorante, preparano oltre 600 pasti che vengono consegnati a domicilio ad altrettante persone bisognose, sia italiane che straniere. "I Cavalieri Giovanniti, da 900 anni, hanno la missione cristiana di aiutare il prossimo, i malati ed i poveri, noi continuiamo questa tradizione" ha dichiarato Carlo Bianco, coordinatore della Protezione Civile della Croce di San Giovanni in Lombardia, con sede principale presso il parco-lago Natura Boscaccio di Zibido San Giacomo, dove il SOGIT ha un centro di eccellenza di soccorso acquatico e addestramento di unità cinofile. "Bernardelli rappresenta veramente la Milano con il cuore in mano, quella silenziosa e operosa dei fatti concreti e non delle chiacchiere. Lo ringrazio anche perché, ha subito accettato di collaborare con le comunità ortodosse" ha sottolineato la nobildonna georgiana Lali Panchulidze, vice presidente della associazione Aristocrazia Europea, con delega alle relazioni internazionali. "I volontari nazionali del SOGIT sono impegnati anche in altre iniziative come la raccolta e distribuzione di medicinali, guanti e mascherine, alimentari e generi di prima necessità" ha ricordato il conte Alessandro Segnini Bocchia di San Lorenzo, imprenditore bergamasco e diplomatico della Repubblica di San Marino "e tutti possono contribuire attivamente, come possono, anche con una piccola donazione".