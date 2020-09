Nasce il Master universitario in araldica e cerimoniale

Su proposta dell'Accademia Storico Nobiliare, la principale università telematica italiana, Pegaso, ha lanciato la prima edizione del master post universitario di primo grado, intitolato ad araldica e cerimoniale. Il direttore didattico del corso sarà il nobile professore Paolo Zampetti di Filattiera, già docente di storia all'università statale di Pavia, presidente della accademia promotrice.





L'araldica è un sistema di comunicazione che codifica e rende immediatamente riconoscibili ruoli e gradi, provenienze e gerarchie di una comunità civile, religiosa, militare, diplomatica, accademica, oggi anche universitaria, sportiva e commerciale. Il cerimoniale è quella serie di ordinate procedure simboliche di rispetto di queste convenzioni sociali. Lo studio dell'araldica e del cerimoniale non è legato solamente alla storia ed alla tradizione europea, alle famiglie aristocratiche, agli ordini cavallereschi e al diritto nobiliare, ma è costante necessità di tutte le diverse società umane.Un moderno araldista e cerimoniere trova oggi opportunità professionali, spazio e ruolo, non solo fra gli appassionati cultori di queste materie, ma, soprattutto, come indispensabile consulente di tutte le istituzioni pubbliche (locali, nazionali e internazionali), delle diverse realtà private del settore turistico, ricettivo e alberghiero, oltre che di chi gestisce dimore storiche, musei e teatri, organizza eventi di qualsiasi tipo, si occupa di pubbliche relazioni e comunicazione e ciò grazie ad una specializzazione nelle seguenti materie, trattate nel corso del master: genealogia, archivistica, faleristica, vessillologia, uniformologia, storia e organizzazione degli ordini cavallereschi, cerimoniale istituzionale (civile, diplomatico, militare ed ecclesiastico); diritto nobiliare e diritti all'identità e alla cognomizazione storica.



Paolo Zampetti

Fra i docenti del master e dei futuri corsi di alta formazione e specializzazione: il presidente ed il vice presidente della associazione culturale internazionale Aristocrazia Europea (il conte professor Pierluigi Romeo di Colloredo Mels e il nobile Loris Castriota Skanderbegh dei principi sovrani d'Albania), i presidenti del Comitato Scientifico Culturale e della Consulta Araldica di Aristocrazia Europea (il nobile professore Gianfranco Benedetto ed il conte professore Giuseppe Manzoni di Chiosca e Poggiolo), Raffaele Coppola (presidente del Centro di Studi Araldici), il conte professore Mauro Norton Rosati di Monteprandone Defilippis Delfico, il conte generale Maurizio Marchetti Morganti, il marchese professore Giuseppe Parodi Dominichi di Parodi, il principe professore Roberto Spreti Malmesi Griffo Focas di Cefalonia (legittimo titolare della mitica Enciclopedia Vittorio Spreti e curatore del progetto di riedizione aggiornata e ampliata della stessa).

"E' il primo master universitario su questi argomenti specifici. E' un fatto culturale rilevante, è la prima volta che un'università della repubblica italiana torna ad occuparsi seriamente, in maniera rigorosa e scientifica, di queste strategiche materie complementari della storia, della sociologia, della comunicazione e della diplomazia. Aristocrazia Europea non può che ringraziare e lodare la sensibilità e intelligenza della Università Pegaso, in particolare del professor Rocco Guerriero, nostro primo interlocutore" ha commentato il barone Roberto Jonghi Lavarini, vero promotore della iniziativa, collaboratore dell'innovativo Polo Didattico Atena che si occupa, a 360°, di formazione scolastica, universitaria e professionale.