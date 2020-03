Attilio Fontana prende Guido Bertolaso come consulente. E produce mascherine

Attilio Fontana ha deciso di prendere Guido Bertolaso come consulente e la Regione produrrà le mascherine da sola

IL COMUNICATO UFFICIALE/ Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha chiesto al dottor Guido Bertolaso di affiancarlo come consulente personale per la realizzazione delprogetto riguardante la costruzione di un ospedale dedicato ai pazienti Covid presso le strutture messe a disposizione della Fondazione Fiera di Milano al Portello. Fontana ha ringraziato Bertolaso per aver accettato l'incarico per i quale ricevera' uncompenso simbolico pari ad un euro.

PAOLO GRIMOLDI/ La Lombardia, come annunciato dall’assessore regionale Davide Caparini, da adesso inizia a prodursi da sola le mascherine protettive con tutti i requisiti ad hoc per essere efficaci.

Lo facciamo da soli perché abbiamo l’eccellenza imprenditoriale, l’eccellenza nella ricerca, penso al Politecnico e ai nostri centri specializzati, e nel campo medico e farmaceutico per fare un prodotto straordinario e farcelo da soli, senza elemosinare nulla da nessuno, per aiutare la nostra gente.

Questa è la Lombardia, questo è l’orgoglio lombardo! Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.

