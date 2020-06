Auto finisce in un corso d'acqua, due morti nel Milanese

Incidente stradale, ieri intorno alle 20, lungo la strada provinciale 30 all'altezza del comune di Vermezzo, in provincia di Milano. "Un'auto è finita in un corso d'acqua laterale al Naviglio e i due occupanti sono deceduti", rende noto l'Areu l'azienda regionale emergenza urgenza. Le generalità delle vittime non sono ancora note. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri, cui spetterà ricostruire la dinamica di quanto accaduto, e i vigili del fuoco che hanno lavorato per recuperare l'auto.