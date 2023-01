Lombardia, Fontana a Bonomi: "Autonomia? Imprenditori entusiasti"

Attilio Fontana, attuale presidente della regione Lombardia in cerca del bis, torna a parlare di autonomia dopo i dubbi espressi dal presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Un argomento che ha affrontato arrivando al teatro Manzoni di Milano per l'evento 'La Lega del fare'.

Autonomia, Fontana a Bonomi: "Autonomia? Imprenditori entusiasti"

"In questi ultimi tempi ho parlato con tantissimi imprenditori e tutti si sono dichiarati entusiasti - ha rimarcato Attilio Fontana replicando a Bonomi - e hanno tutti ribadito la necessita' dell'autonomia. Bisogna semplicemente chiarire i dubbi che può aver avuto il presidente di Confindustria ma nessuno dei dubbi che ha espresso sara' un reale problema".

"Gli assessori? Li confermerei tutti"

Interpellato sulla sua Giunta regionale, Fontana ha poi detto che "Confermerei tutta la Giunta. Ora non penso a niente perché non abbiamo ancora vinto. Quello che ho già detto è che non c'è mai stato un problema nella maggioranza legato ai numeri. Negli ultimi cinque anni c'era un partito più forte degli altri, ma questo non ci ha impedito di ragionare e decidere sempre in maniera condivisa e senza nessun tipo di problema". Il presidente lombardo ha poi detto che, ad oggi, confermerebbe "tutta la sua Giunta".

Un piano per le opere pubbliche

Fontana, sempre parlando dalla kermesse del teatro Manzoni, ha poi fatto sapere che, in caso di vittoria, una delle prime cose a cui si dedicherà sarà un piano per le opere pubbliche. "Se rieletto, una delle priorità sarà incontrare il ministro Salvini per un grande piano organico di tutte le opere da realizzare" ha precisato.