Bar e ristoranti, Sala: "Nostri uffici a disposizione per i rimborsi"

Guardando i numeri di ricoveri e terapie intensive, "anche nella peggiore delle ipotesi avremmo 10-15 giorni per decidere un lockdown" a Milano. Dunque "di certo non sarei d'accordo per un lockdown oggi": e' quanto dichiara il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un'intervista al Corriere della Sera in cui ribadisce quanto affermato ieri a Milena Gabanelli per Dataroom. "Oggi i nostri medici e i nostri infermieri fanno i conti con una massa enorme di ricoveri e a Milano abbiamo solo 13 Unita' Speciali di Continuita' Assistenziale. Credo pero' che non sia ancora un problema irrisolvibile", aggiunge Sala. Il sindaco ricorda che i danni all'economia di Milano a causa della pandemia superano i 10 miliardi solo per fiere, pubblici esercizi, eventi, moda e sulla chiusura di bar e ristoranti aggiunge: "Capisco che per loro la chiusura alle 18 e' una penalizzazione devastante. Per questo domenica ho chiamato il ministro Gualtieri e gli ho detto: 'Siccome volete rimborsare in fretta chi ha una penalizzazione, metto a disposizione i miei uffici per far si' che i rimborsi arrivino subito'". Il sindaco pero' si dice anche "molto preoccupato" per le manifestazioni violente e analizza: "Deve far riflettere il fatto che la gran parte dei ragazzi fermati siano minorenni. Bisogna fare di tutto perche' la destra violenta non strumentalizzi chi e' colpito dalla crisi".