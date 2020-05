Bimba di 15 mesi ingoia hashish: grave al San Matteo di Pavia

Una bimba di 15 mesi e' ricoverata in gravi condizioni al San Matteo di Pavia per aver ingoiato un pezzo di hashish. La piccola e' stata ricoverata al reparto di Pediatria: dimessa e' tornata a casa insieme al padre e alla madre indagati dalla Procura di Pavia per lesioni colpose. Dagli esami e' emersa la presenza di cannabinoidi. La famiglia e' seguita dai Servizi Sociali del Comune ed ora il caso e' stato affidato al Tribunale per i minori di Milano.