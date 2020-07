Bimba di 9 anni uccisa da auto pirata nel bresciano, caccia a un Suv grigio

E' morta la bambina di nove anni travolta alle 23 da un'auto pirata mentre attraversava la strada con la madre di 32 anni a Bagnolo Mella (Brescia). La bambina di origini indiane stava attraversando la strada insieme alla madre quando e' stata investita dall'auto il cui conducente si e' poi dato alla fuga. La madre e' ricoverata per la frattura del bacino e delle gambe, mentre e' stato inutile il trasportio della piccola agli Spedali Civili di Brescia. Gli agenti di Polizia Stradale stanno cercando indizi utili che possano portare ad identificare l'automobilista pirata.

La Polizia stradale di Brescia, dopo aver visionato i filmati delle telecamere a circuito chiuso di Bagnolo Mella (Brescia), ha diramato le ricerche per una Chevrolet Orlando di colore grigio. Il Suv pirata ha travolto ieri sera la piccola Menar, 9 anni, insieme alla madre mentre erano sull'attraversamento pedonale in centro paese. Per la bimba non c'e' stato nulla da fare mentre la madre e' ricoverata al Civile in gravi condizioni. Miracolosamente illesoiil padre e la sorellina di Menar di pochi mesi. Le ricerche della Chevrolet sono state allargate a tutta la regione.