Bimbo di 3 anni ingoia una moneta, salvato all'ospedale di Cremona

Un bambino di 3 anni ha ingerito accidentalmente una moneta da 20 centesimi e' stato salvato all'ospedale di Cremona. Portato in pronto soccorso dal padre, il piccolo e' stato sottoposto a una lastra in cui il corpo metallico appariva nitido in posizione critica. Si e' deciso di intervenire tempestivamente per evitare che la moneta si spostasse e potesse lesionare l'esofago o causare il soffocamento. Il bimbo e' stato addormentato e intubato, e' stato utilizzato un gastroscopio pediatrico dal diametro di sei millimetri e attraverso delle pinze pediatriche molto piccole la moneta bloccata nell'esofago è stata rimossa.