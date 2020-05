Bimbo di 3 anni precipita dal 5 piano nel Lodigiano: è gravissimo

Un bambino di 3 anni e' precipitato dal quinto piano di un edificio di via Cavallotti a Casalpusterlengo, in provincia di Lodi. Il bimbo e' stato soccorso dal personale dell'Areu nel cortile del palazzo con un trauma cranico definito dal personale sanitario "importante". Il bambino e' stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Codogno. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locali stazione.