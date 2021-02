Bimbo investito mentre attraversa sulle strisce a Milano

Un bambino di 7 anni e' stato investito questa mattina a Milano da un Suv mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. Secondo quanto riporta il 118, l'incidente e' avvenuto alle 8:07 in via Carlo Dolci, all'altezza di via Monte Falterona, zona San Siro. Il bambino ha riportato un trauma toracico e addominale ed e' stato soccorso in codice rosso e portato al Niguarda. All'ospedale tuttavia e' stato valutato come codice giallo e ricoverato. Sul posto sono arrivati i vigili, che hanno fatto una prima ricostruzione dell'incidente. Il piccolo era in procinto di attraversare sulle strisce quando l'auto di grossa cilindrata l'ha urtato. Il conducente si fermato a prestare soccorso.